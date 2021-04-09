МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-марте 2021 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 27%, в марте остался на уровне прошлого года; при этом "Аэрофлот" в марте сократил перевозки на 31% — на фоне значительного роста перевозок у S7, "Победы", "России" и "Уральских авиалиний", следует из оперативных данных Росавиации.

"По оперативным данным, в марте 2021 года российские перевозчики обслужили 6,46 миллиона пассажиров, что соответствует показателям марта 2020 года… Всего за январь-март 2021 года перевезено 16,97 миллиона пассажиров (-27%)", — говорится в сообщении. Все меняется. Почему США засуетились вокруг "Северного потока 2"

Пассажирооборот в марте снизился на 18% и составил 13,17 миллиарда пассажирокилометров.

"В марте рост объемов авиаперевозок отмечается у авиакомпании "Сибирь", которая обслужила 1,32 миллиона пассажиров, что на 32% выше, чем уровень марта прошлого года. Рост объемов также отмечается у авиакомпаний "Победа", услугами которой в прошлом месяце воспользовались 982,3 тысячи пассажиров (+31%), "Уральские авиалинии" — 594,7 тысячи пассажиров (+20%), "Россия" — 553,9 тысячи пассажиров (+34%)", — отмечает Росавиация.

"Аэрофлот", по данным Росавиации, за прошедший месяц перевез 1,23 миллиона пассажиров, что на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.