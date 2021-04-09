МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Тенденции к монополизации рынка строительства жилья в России в настоящее время нет, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты.

В четверг президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства по реализации его посланий Федеральному собранию 2019 и 2020 годов поручил ФАС изучить рост цен на жилье, составивший в среднем по стране 12%. ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье в России

Власти в настоящее время действительно видят разную динамику изменения цен в зависимости от региона, прокомментировали в пресс-службе вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Там отметили, что это связано в том числе с объемами предложения на рынке. "Одна из ключевых задач сегодня — увеличение объема предложения, и мы видим, что положительная динамика существует: у нас растут как объём выдачи разрешений на строительство, так и объём жилья в стройке в целом", — отметил собеседник агентства.

Стремительный рост цен на рынке давно должен был стать основанием для проведения антимонопольной службой различных проверок, прокомментировал генеральный директор РАСК Николай Алексеенко. "На наш взгляд, ФАС предстоит провести достаточно серьезную и большую работу, буквально пообъектную", — отметил он.

Руководитель портала "Единый реестр застройщиков" Кирилл Холопик уверен, что о монополизации рынка даже в текущих условиях говорить ни в коем случае нельзя. "Проблема концентрации игроков давно решена, в регионах между застройщиками идет жесточайшая конкуренция", — сказал он.

Об отсутствии монополистов на рынке в целом заявил и президент НОСТРОЙ Антон Глушков. При этом, по его словам, это явление всё еще существует в маленьких городах.

Сами застройщики считают некоторое повышение цен на их продукт логичным. Так, по словам вице-президента ГК "Инград" Федора Сапронова, рост цен на недвижимость в 2020 и начале 2021 года произошел вполне корректно исходя из текущих рыночных условий. "Если же в отдельных случаях рост был аномальным, проверка необходима, чтобы действительно разобраться, было ли это связано с нарушением закона о конкуренции или с использованием монопольного положения на рынке", — отметил он.

Замруководителя юридического департамента ГК "Гранель" Максим Деев в свою очередь полагает, что антимонопольный орган должен доказать связь между действиями участников предполагаемого картеля и повышением цен на рынке. "В случае подтверждения фактов санкции могут быть разными: от административной ответственности и штрафа для компании в размере до 15% от оборота на рынке до 3 лет уголовной ответственности для должностного лица, если оно причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло получение дохода в крупном размере", — подытожил он.