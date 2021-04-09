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Казанский и Курский вокзалы Москвы стали одними из лучших Европы
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. Два вокзала Москвы Казанский и Курский — вошли в топ-10 лучших европейских, сообщают РЖД в своём телеграм-канале. "Международная неправительственная организация Consumer Choice... ПРАЙМ, 09.04.2021
транспорт, поезда, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Два вокзала Москвы Казанский и Курский — вошли в топ-10 лучших европейских, сообщают РЖД в своём телеграм-канале.
"Международная неправительственная организация Consumer Choice Center представила рейтинг лучших европейских железнодорожных вокзалов. В этом году Казанский вокзал Москвы разделил 4 место рейтинга с вокзалом Amsterdam Centraal столицы Нидерландов, а Курский вокзальный комплекс столицы занял 6 место", — говорится в сообщении РЖД.
При составлении рейтинга учитывается множество факторов, включая пассажиропоток, создание безбарьерной среды для маломобильных пассажиров, навигацию, наличие магазинов и ресторанов, близость гостиниц и общественного транспорта и так далее.
Казанский вокзал в прошлом году также вошел в топ-10 лучших вокзалов Европы, заняв 9 место, добавляют РЖД.