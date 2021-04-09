МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Два вокзала Москвы Казанский и Курский — вошли в топ-10 лучших европейских, сообщают РЖД в своём телеграм-канале.

"Международная неправительственная организация Consumer Choice Center представила рейтинг лучших европейских железнодорожных вокзалов. В этом году Казанский вокзал Москвы разделил 4 место рейтинга с вокзалом Amsterdam Centraal столицы Нидерландов, а Курский вокзальный комплекс столицы занял 6 место", — говорится в сообщении РЖД. Все меняется. Почему США засуетились вокруг "Северного потока 2"

При составлении рейтинга учитывается множество факторов, включая пассажиропоток, создание безбарьерной среды для маломобильных пассажиров, навигацию, наличие магазинов и ресторанов, близость гостиниц и общественного транспорта и так далее.

Казанский вокзал в прошлом году также вошел в топ-10 лучших вокзалов Европы, заняв 9 место, добавляют РЖД.