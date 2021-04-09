МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Россияне внимательно следят за ситуацией с заболеваемостью коронавирусом в Турции и направляют все больше вопросов в колл-центры и турагентам, пытаясь узнать, не закроют ли границу с Турцией, сообщили РИА Новости опрошенные представители туротрасли. СМИ: оперштаб обсудит закрытие полетов в Турцию

В туроператорах "Интурист", ANEX Tour и "Пегас Туристик" сообщили, что аннуляции забронированных туров в рамках статистических значений пока не наблюдают. Однако с каждым днем в колл-центры компаний поступает все больше вопросов от россиян по поводу возможности закрытия границы с Турцией.

Ряд туркомпаний наблюдает спад продаж. Так, у Space Travel спрос снизился на 15-20% за последние два дня. "Это естественная динамика, связанная, в первую очередь, с тем, что мест на майские праздники в хороших отелях и в доступном перелете практически не осталось. Сказался и рост курса валют, а также негативные новости из направления", — сообщил гендиректор компании Артур Мурадян.

Однако собеседник агентства выразил уверенность, что нынешний спад не повлияет на летний сезон. "Сейчас говорить о том, что идут плохие продажи на вторую половину лета, пока не приходится", — сказал Мурадян.

В четверг суточный прирост случаев коронавируса в Турции в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд, составив 55 941. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов завезено в РФ из этой страны.