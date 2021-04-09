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https://1prime.ru/business/20210409/833429096.html
Источник: решение по авиасобщению с Турцией ожидается в понедельник
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Решения по авиасообщению с Турцией на совещании оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в России в пятницу не принимались, могут быть приняты в понедельник, сообщил... ПРАЙМ, 09.04.2021
авиа, туризм, турция, туризм, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Решения по авиасообщению с Турцией на совещании оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в России в пятницу не принимались, могут быть приняты в понедельник, сообщил РИА Новости источник в туристической отрасли.
В пятницу состоялось совещание в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, на котором обсуждались возможные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Турции.
"Никаких решений по авиасообщению с Турцией не принималось, они могут быть приняты в понедельник", — сообщил собеседник агентства по итогам совещания.