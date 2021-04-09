МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Решения по авиасообщению с Турцией на совещании оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в России в пятницу не принимались, могут быть приняты в понедельник, сообщил РИА Новости источник в туристической отрасли. Туркомпании указали на беспокойство россиян из-за риска закрытия Турции

В пятницу состоялось совещание в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, на котором обсуждались возможные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Турции.

"Никаких решений по авиасообщению с Турцией не принималось, они могут быть приняты в понедельник", — сообщил собеседник агентства по итогам совещания.