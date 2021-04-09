МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Большинство стран мира разрешают въезд иностранным гражданам, в том числе россиянам, только после предъявления отрицательных ПЦР-тестов или сертификатов о вакцинации, хотя почти вся Европа остается для российских туристов пока закрытой — въехать туда можно только в случае крайней необходимости или по работе. Не менее строгие требования предъявляют путешественникам в странах Азии, за исключением Таиланда, а на Ближнем Востоке приезжающих, помимо предъявления отрицательного теста на коронавирус, просят уйти на карантин.

РИА Новости разобралось, какие требования предъявляют различные страны мира путешественникам из России. Стоит учесть, что МИД России с приближением сезона отпусков напомнил о сложной эпидемиологической ситуации в мире и посоветовал все зарубежные поездки по возможности отложить. Туркомпании указали на беспокойство россиян из-за риска закрытия Турции

ПРЕДЪЯВИТЕ ВАШ ТЕСТ

Большинство стран мира при въезде требуют ставший уже стандартным набор — отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до поездки, или сертификат о прививке или в некоторых случаях — тест на наличие антител. Такой пакет документов необходимо собрать направляющимся, например, в Грецию. До 19 апреля для россиян действует квота на въезд из четырех тысяч человек в неделю и только через воздушные гавани в Афинах, Салониках и Ираклионе. Помимо теста, граждане России должны иметь при себе подтвержденную бронь отеля и за сутки до прибытия заполнить анкету на специальном портале. При этом путешественникам придется пройти недельный карантин. А уже с 14 мая Греция намерена полностью открыться для иностранных туристов.

Похожие требования предъявляют и власти соседнего Кипра. Но помимо ПЦР-теста 72-часовой "свежести" и заполнения анкеты, от россиян потребуют еще раз пройти тест в аэропорту после прибытия, чтобы избежать карантина. Не нужно проходить ПЦР-тестирование только детям до 12 лет. Тем, кто сделал прививки, тесты делать не нужно, как и соблюдать карантин. Российским туристам стоит иметь в виду, что на них, как и на граждан Кипра, распространяются те же ограничения, и для выхода из отеля они должны отправлять смс-уведомления на специальный номер или заполнять бланк с заявлением о передвижении.

Отрицательные ПЦР-тесты на COVID-19 потребуют у туристов в Турции, Тунисе, Египте, Танзании, Марокко, Сирии, Шри-Ланке, Ливане. Причем ливанцам и ланкийцам подходят тесты, сделанные в течение 96 часов до поездки. На Шри-Ланке привитые туристы должны сдать два теста после прилета и, в случае отрицательного результата, свободно передвигаться по стране. Тем, у кого прививки нет, также нужно сдать два теста, но их просят проживать в одном отеле в течение первых 14 дней своего пребывания на острове.

Нужен тест и для поездки в Белоруссию, Армению и Грузию.

Предъявить отрицательный тест на коронавирус попросят и у путешествующих в Непал, кроме того, им нужно будет сдать еще один тест за свой счет в аэропорту, после чего ждать его результатов в отеле. При этом власти Непала отменили обязательный карантин для людей, прошедших вакцинацию против коронавируса. Такие туристы должны предоставить документы о том, что они получили две дозы вакцины, и пройти ПЦР-тест по прибытии в страну. ЕС планирует ввести цифровые ковид-сертификаты

"КАРАНТИННЫЕ" СТРАНЫ

Помимо отрицательных тестов, некоторые страны требуют от путешественников соблюдать обязательный карантин. В Абу-Даби "сидеть" придется 10 дней, причем вне зависимости от результатов теста, который повторно берут у всех прибывающих в аэропорт. В других эмиратах требования несколько отличаются — самоизолироваться нужно только до получения результатов тестирования, сделанного в аэропорту прилета.

Въехать туристам можно в Таиланд — по туристическим визам категории TR — их выдают на два месяца с возможностью продления еще на 30 суток, или категории STV — по ним срок пребывания ограничен 90 днями с возможностью два раза продлить на 90 дней. По прилету нужно пройти обязательный карантин (от 10 до 14 суток) в гостинице из утвержденного списка, причем оплатить самостоятельно. Кроме того, обязательно нужен ПЦР-тест и страховка на сумму не менее 100 тысяч долларов. Тем, кто привит зарегистрированными в Таиланде вакцинами, срок карантина сокращен до 7 дней. Российских вакцин в списке пока нет, но они могут быть зарегистрированы в стране в течение нескольких месяцев.

В Катаре и Эфиопии путешественникам нужно пройти недельный карантин, а также предъявить при въезде в страну отрицательный ПЦР-тест.

В Южную Корею можно въехать только по долгосрочной визе с указанием причины посещения страны. Все иностранцы должны иметь результаты 72-часового ПЦР-теста и сдать еще один по прилету, а после уйти на двухнедельный карантин по месту пребывания — если его пройти негде, государство предоставит место, но расходы оплачивает путешественник сам — около 1,5 тысячи долларов. Кроме того, от путешественников потребуют установить на телефон специальное следящее приложение на время карантина.

В Великобритании у приезжих помимо отрицательного теста требуют за 48 часов заполнить анкету, указав адрес пребывания в Соединенном Королевстве, где приехавший будет проходить самоизоляцию. При этом, все, кто приезжает из стран "красного списка", который постоянно меняется, должны оплатить 1750 фунтов стерлингов. В эту сумму входит трансфер до специального "карантинного" отеля, пребывание в гостинице и обязательные ПЦР-тесты. Все пассажиры, прибывающие в страну, должны заранее забронировать два теста на COVID-19, которые необходимо будет сдать на второй и восьмой дни самоизоляции. Стоимость комплекта тестов превышает 200 фунтов стерлингов. Пассажиры, прибывающие не из стран "красного списка", могут сократить срок самоизоляции, сдав дополнительный тест на COVID-19 на пятый день самоизоляции. Это не отменяет необходимость сдачи теста на восьмой день после въезда в страну.

Отрицательные ПЦР-тесты требуют и ото всех пассажиров, летящих в США и достигших двухлетнего возраста, он должен быть сделан не более чем за три дня до поездки. Или путешественники могут предъявить документ, что переболели и вылечились вылечились от коронавируса в течение 90 дней до поездки. Ряд штатов также требуют от приезжающих соблюдать карантин по прилету.

В списке стран, которые требуют от путешественников соблюдать карантин, и Куба — помимо предъявления ПЦР-теста по прилету, зарубежным гостям нужно пройти изоляцию в специальных гостиницах, проживание в которых оплачивается ими. Путешественникам нужно дождаться результатов второго ПЦР-теста на COVID-19, который берется на пятый день после въезда в страну. Первые антиковидные туры для россиян-экспатов стартуют в России

ПОСТОРОННИМ ВХОД ЗАПРЕЩЕН

Некоторые страны по-прежнему остаются закрытыми для туристов, пускают только своих граждан и за редким исключением иностранных, но по уважительным причинам. Например, поехать в Азербайджан туристам, в том числе российским, нельзя, — власти пускают только тех иностранцев, которые имеют родственников в республике, имеют дипломатический статус или разрешение на работу.

Страны Европы, где ситуация с коронавирусом остается напряженной, пока только ужесточают правила въезда. Пока не пустят российских туристов ни во Францию, ни в Италию, ни в Испанию, ни в Нидерланды. Во Францию могут въехать только те россияне, у которых есть вид на жительство или действующая долгосрочная виза Франции или одной из европейских стран. Разрешен въезд также обладателям долгосрочной визы по воссоединению семьи или воссоединению семьи беженцев. Могут приехать во Францию стажеры, студенты, научные сотрудники при наличии приглашения, дипломаты, медицинские работники и путешественники, следующие через Францию транзитом в другие страны. По прибытию всем нужно предоставить ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до вылета, и уйти на самоизоляцию на 7 дней, после чего сделать повторный тест.

В Италию въезд разрешён только обладателям права на проживание, а также подтвердившим необходимость в пребывании на территории страны: это распространяется на студентов вузов, пациентов местных клиник и, в некоторых случаях, на родственников эмигрантов. При въезде необходимо оставить сотрудникам пограничной полиции свои контакты, после чего уже дома заявить о себе в местные органы здравоохранения, которые предпишут соблюдение двухнедельного карантина. Контроль за его соблюдением зачастую непредсказуем: например, в Ломбардии проверка может неожиданно явиться на дом, а в столичном Лацио карантин целиком остаётся на совести приехавшего.

В Испанию тоже въехать могут только те россияне, у которых есть вид на жительство этой страны, предъявив отрицательный ПЦР-тест. Результаты анализов должны быть на испанском, английском, французском или немецком языках. Кроме того, необходимо заполнить электронную анкету и предъявить ее QR-код на въезде. В случае необходимости может быть проведен дополнительный медицинский осмотр в аэропорту до пересечения границы.

Похожие требования ждут россиян и в Нидерландах — туристов пока не пустят, но в случае крайней необходимости въехать в страну можно только тем, у кого есть вид на жительство, семья или долгосрочная рабочая виза. Для въезда также потребуется отрицательный ПЦР-тест.

В Австрию можно въехать только тем, у кого есть рабочая виза или по срочным семейным обстоятельствам. Каждому путешественнику нужно пройти шестидневный карантин, кроме того, не ранее чем за 72 часа до въезда надо заполнить электронную форму и указать в ней личные данные и адрес, по которому как минимум один раз за этот период придут с проверкой. На шестой день можно сдать тест и завершить карантин. Досрочно выйти из "заточения" можно и в случае, если в течение шести дней после прибытия планируется выезд из Австрии.

В Бельгии действует временный запрет на туристические поездки, причем как в страну, так и из нее. Разрешены путешествия только с медицинскими целями, по семейным обстоятельствам или по работе. Тот, кто все-таки решит выехать или вернуться в этот период, должен написать письменное обязательство, которое подтверждает, что поездка является необходимой. В зависимости от зоны, из которой прибывает путешественник, он должен пройти 10-дневный карантин и сдать два ПЦР-теста.

В Финляндию въезд разрешен только резидентам, дипломатам, журналистам, водителям грузовиков и сотрудникам, чья деятельность требует неотложного личного присутствия. При этом дипломатические миссии Финляндии в России выдают визы для посещения страны, например, владельцам недвижимости или влюблённым парам. В данном случае необходимо обязательно помнить, что на границе действуют также и российские ограничения по выезду. Сразу при пересечении границы Финляндии власти попросят предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, а при его отсутствии сделают его прямо на месте бесплатно. Всем въезжающим рекомендован карантин на 14 дней или второй тест на коронавирус, сделанный по приезду в страну. В России подорожали зарубежные туры

Не пускают пока россиян и в страны Прибалтики. В Литву могут въехать только граждане и резиденты Евросоюза и Шенгенской зоны, их близкие родственники, владельцы национальной литовской визы типа D, дипломаты и военные НАТО. Им для въезда потребуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до поездки, и по прибытию уйти на 10-дневную самоизоляцию. Не ждут российских туристов и в Эстонии — они могут приехать только к проживающим в стране родственникам, имея при себе отрицательный тест на коронавирус и пройдя обязательную, как и в Литве, 10-дневную самоизоляцию. Аналогичные требования россиянам предъявляют и в соседней Латвии, чтобы въехать нужно иметь вид на жительство, предъявить тест на английском языке и 10 дней оставаться на карантине.

Не получится въехать туристам и в Канаду — разрешен въезд только членам семьи граждан своей страны или постоянного резидента, а также студентам, иностранным сотрудникам и аккредитованным дипломатам. Разрешают въезд в страну и тем, кто летит на похороны или ухаживать за больными родственниками. Но даже в этих случаях всем приезжающим необходимо отсидеть две недели на карантине, вне зависимости от того, есть ли у человека симптомы коронавируса, был ли он привит или ранее болел. Кроме того, карантинный период включает в себя обязательную предоплату за три ночи в специально отведенном отеле.

Не ждут туристов и в Японии и Китае. В Поднебесную попасть могут только дипломаты, работники транспортных компаний и при определенных условиях те, кто приезжает на работу. Всем необходимо пройти карантин от 14 до 28 дней в зависимости от региона. Но тем, кто привился китайской вакциной, въезд и оформление разрешен по тем же правилам, что действовали до пандемии. В Японию можно приехать только гражданам страны и иностранцам с видом на жительство. От них потребуют трехдневный тест, сделанный в лабораториях, указанных на сайте японского посольства, и пройти двухнедельный карантин.

В Индию туристов пока также не пускают, хотя россияне могут въехать в страну с любым типом визы, кроме туристической. Для въезда нужен отрицательный ПЦР-тест, который власти просят загрузить на специальный сайт, пройти еще один тест придется и по прибытии, а после него — отправится на домашний карантин на 14 дней.

Однако единственной по-настоящему закрытой от внешнего мира страной остается КНДР. Уже почти год в Северную Корею не летают пассажирские самолеты, не ходят поезда, закрыты сухопутные границы. И если выбраться из КНДР иностранцам, в том числе дипломатам, еще можно, то въехать в страну никому, в том числе гражданам республики, категорически нельзя.