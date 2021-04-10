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В Турции произошло ДТП с российскими туристами
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Один российский турист погиб и 26 пострадали в результате в ДТП с автобусом в Турции, заявил РИА Новости представитель генконсульства РФ в Анталье в субботу. "Десятого апреля... ПРАЙМ, 10.04.2021
туристы, туризм, турция, туризм, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 10 апр – ПРАЙМ. Один российский турист погиб и 26 пострадали в результате в ДТП с автобусом в Турции, заявил РИА Новости представитель генконсульства РФ в Анталье в субботу.
"Десятого апреля около 9.30 утра на трассе Конья – Аксарай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу из 32 российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье по линии туроператора "Пегас туристик".
По предварительной информации, полученной генконсульством в местных правоохранительных органах, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге. В результате ДТП пострадали 26 россиян. К сожалению, турецкие власти подтвердили смерть одной из российских туристок", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пострадавшие доставлены в ближайшие больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук. Им предоставляется экстренная медицинская помощь.
"Два сотрудника посольства России в Анкаре в экстренном порядке выехали на место происшествия для оказания консульской помощи пострадавшим и выяснения обстоятельств происшествия.
Посольство и генконсульство в Анталье находятся в контакте с местными властями", — сказал сотрудник российской дипмиссии.