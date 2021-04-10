АНКАРА, 10 апр – ПРАЙМ. Турция не вводила дополнительных требований по ПЦР-тестам на коронавирус при въезде в страну, сообщения об этом не соответствуют действительности, заявило управление гражданской авиации республики. Туркомпании указали на беспокойство россиян из-за риска закрытия Турции

Ранее "Вестник АТОР" сообщил о якобы новых требованиях турецких властей, согласно которым результат теста на коронавирус авиапассажиры обязаны представить только в бумажном виде и обязательно с синей печатью.

"В российских СМИ и соцсетях появилась информация, что у граждан России при въезде в нашу страну будут запрашивать специальные ПЦР-тесты. Никаких изменений в правилах въезда из РФ в нашу страну нет, предыдущая практика продолжается", — говорится в сообщении.

Управление гражданской авиации Турции также опровергло сообщения о приостановке авиарейсов между Турцией и РФ. "Российские власти в ходе переговоров уведомили нас, что не было принято никаких официальных решений о прекращении полетов", — сообщило ведомство.

Как сообщило посольство РФ в Анкаре, отрицательный ПЦР-тест на коронавирус как обязательное условие въезда в Турцию потребуется до 15 апреля.

Требование ко всем въезжающим в Турцию лицам старше шести лет предоставить сделанный в их странах не более чем за 72 часа до поездки отрицательный ПЦР-тест на коронавирус было введено с 30 декабря 2020 года.

Как сообщил РИА Новости источник в туристической отрасли, решения по авиасообщению с Турцией на совещании оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в России в пятницу не принимались, они могут быть приняты в понедельник.