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2021
https://1prime.ru/business/20210411/833433746.html
Telegram стал возвращать деньги ряду инвесторов
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Мессенджер Telegram начал возвращать долги некоторым инвесторам блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Речь идет тех людях, которые после ее закрытия приняли решение не... ПРАЙМ, 11.04.2021
россия, технологии, telegram, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Мессенджер Telegram начал возвращать долги некоторым инвесторам блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Речь идет тех людях, которые после ее закрытия приняли решение не забирать деньги, а оставить их в качестве займа и через год и получить 110% от суммы, сообщает The Bell со ссылкой на двух инвесторов. Они рассказали, что некоторые уже получили деньги, другим пришли письма, в которых сообщалось о старте выплат.
Блокчейн-платформу создал основатель Telegram Павел Дуров. В платформу инвестировали 171 человек, в проект было вложено $1,7 млрд. TON решили закрыть в мае 2020 года после претензий, которые предъявила Комиссия по ценным бумагам и биржам США, посчитавшей, что инвесторам предложили незарегистрированные бумаги. Мессенджер обязали выплатить штраф в размере $18,5 млн и вернуть инвесторам $1,2 млрд. Компания предложила американским инвесторам вернуть 72% от вложений, а другим — выбрать этот же вариант или оставить деньги в качестве займа и получить 110% через год. В марте 2021-го Telegram разместил облигации на $1 млрд. Планировалось, что полученные таким образом средства будут потречены, в частности, на возврат денег инвесторам TON.