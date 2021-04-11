МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, курирующий в Еврокомиссии (ЕК) политику в области вакцинации, заявил, что даже после одобрения европейским регулятором российская вакцина придет в ЕС "слишком поздно". Об этом сообщает газет "Коммерсантъ".

"Я убежден, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) изучит "Спутник V" и даст ему верную оценку. Но возможное одобрение далеко не означало бы, что вакцина может производиться в достаточных количествах. Обычно требуется много месяцев, прежде чем соответствующее производство может быть создано и расширено. Для нашей цели — вакцинировать по возможности всех европейцев летом — "Спутник V" просто-напросто придет слишком поздно", — заявил Бретон в интервью немецкому изданию Spiegel. Добыча нефти в России может остаться на текущем уровне

При этом, по его словам, у ЕС будет достаточно доз вакцин для достижения коллективного иммунитета этим летом.

Ранее Бретон заявил, что Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса "Спутник V", так как в рамках ЕС уже одобрены четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета. До этого он говорил, что "Спутник V" — хорошая вакцина, но необходимо наладить ее производство в Евросоюзе, и в этом России, возможно, потребуется помощь.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия никому не навязывает свою вакцину, но когда звучат высказывания о том, что в Европе она не нужна, возникает вопрос, чьи интересы они поддерживают — граждан или фармкомпаний.