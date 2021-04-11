МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин в интервью радио Sputnik назвал лучший способ распознать обман с инвестициями.

Он сказал, что финансовую пирамиду отличают от других видов мошенничества то, что ее жертвы сначала, как правило, не осознают свою ошибку и какое-то время продолжают давать деньги мошенникам.

Эксперт отметил, что факты мошенничества с использованием финансовых пирамид в последнее время в России стали происходить чаще. Мошенники звонят россиянам по телефону и представляются сотрудниками известных финансовых учреждений, в том числе иностранных. Обычно злоумышленники предлагают своей жертве приехать в офис или заключить договор онлайн.

Также специалист рассказал, что мошенники подбирают для работы на телефоне людей, которые обладают хорошими знаниями в психологии, в разговоре с потенциальными жертвами они озвучивают именно те предложения, которое те хотят услышать. При этом для каждого возраста у них есть свое предложение. Нефть готовит россиянам новые испытания

Так, когда у человека появляются деньги, например, в 25-45 лет, представляют интерес псевдоистории криптоинвестиций, криптовалютного трейдинга. Для более богатых граждан это могут быть инвестиции в недвижимость, добычу золота, драгоценные камни. «Для пенсионеров это, как правило, дополнительная прибавка к пенсии, предложение различных лжекооперативов с выплатой процентов», — заявил Сафиулин.

В феврале сообщалось, что за 2020 год у россиян выманили около 150 миллиардов рублей. По мнению экспертов Avito, «Тинькофф» и «Лаборатории Касперского», это связано с резким увеличением популярности онлайн-торговли из-за пандемии. Аналитики «Тинькофф» определили, что более половины успешных атак проводились через сценарий покупки или продажи товаров на реальных или поддельных сайтах. Таким образом, это оказался самый популярный способ обмана в интернете. В 2019 году их доля в общих киберпреступлениях составила менее 25 процентов.