2021-04-12T05:09:08+03:00
2021-04-12T05:09:08+03:00
2021-04-12T05:09:08+03:00
2021
https://1prime.ru/business/20210412/833436691.html
СМИ узнало о подготовке крупнейшей в России сделки на рынке недвижимости
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Компания Ozon, рассчитывая расширить свой бизнес, планирует найти в Москве новую штаб-квартиру общей площадью 220 тысяч квадратных метров, подобная сделка может стать самой... ПРАЙМ, 12.04.2021
ozon, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Компания Ozon, рассчитывая расширить свой бизнес, планирует найти в Москве новую штаб-квартиру общей площадью 220 тысяч квадратных метров, подобная сделка может стать самой крупной сделкой на российском офисном рынке за всю его историю, пишет "Коммерсант".
Как сказано в письме, которое Ozon разослала консультантам и девелоперам, до мая 2025 года онлайн-ритейлер готов занять 160 тысяч квадратных метров, к 2027 году — дополнительно 40 тысяч, а к 2030 году — еще 20 тысяч.
По данным источника издания на рынке недвижимости, Ozon ищет новый офис в 4 километрах от "Москва-Сити" в пешей доступности от метро. В планах ритейлера нарастить свои мощности и увеличить количество персонала в несколько раз.
Отмечается, что затраты на строительство такого объекта с нуля могут достигать 35 миллиардов рублей, в то время как аренда — 7,9 миллиардов рублей в год. Для потенциальных девелоперов наличие моноарендатора может стать фактором риска, предупреждают эксперты. К тому же многие компании при использовании гибридной схемы работы сотрудников с сохранением удаленного режима работы вынуждены будут в будущем сократить свои офисные площади.
В Ozon от комментариев отказались.
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