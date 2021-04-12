МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Бизнесмен Аркадий Ротенберг планирует вложить около 15 миллиардов рублей в реконструкцию санаториев в Крыму, рассказал РБК его представитель. По его словам, предприниматель уже второй год является бенефициаром санаториев на Южном берегу и сейчас "имеет отношение" к санаториям "Ай-Петри", "Мисхор", "Дюльбер", "Жемчужина" и отелю "Дача Рахманинов". Представитель Ротенберга назвал бредом информацию о расчетах через английские банки

Все санатории, кроме неработающей сейчас "Жемчужины", объединены в сеть "Курорты Крыма". Ротенберг, как уточнил сейчас его представитель, стал бенефициаром объектов в конце 2019 года. В сентябре того же года представитель бизнесмена отрицал связь с санаториями в Крыму. Как сейчас объясняет представитель, в то время переговоры об условиях вхождения в проект еще не завершились, а делать публичным факт владения санаториями планировалось после оформления документов о прямом владении.

"Ай-Петри", "Мисхор" и "Дюльбер" были проданы на торгах министерства имущества и земельных ресурсов Крыма летом 2018 года за 1,5 миллиарда рублей. В лот вместе с санаторием "Дюльбер" вошли земля санатория "Морской прибой" и участок со зданием дачи "Мисхор", где был открыт отель "Дача Рахманинов". За здания санатория "Жемчужина" около замка "Ласточкино гнездо" в ноябре 2018 года на торгах были выручены 529 миллионов рублей.

В техническое оснащение санаториев и обновление инженерных сетей уже вложены около 300 миллионов рублей, сообщил представитель Ротенберга. Общий размер заявленных инвестиций в реконструкцию объектов составит около 15 миллиардов. Работы будут проходить поэтапно, их окончание запланировано на май 2024 года. Наибольшие вложения — более 6 миллиардов — запланированы в "Жемчужину": на территории санатория площадью почти 17 гектаров построят пятизвездочный отель, виллы и апартаменты.

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