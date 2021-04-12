МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Подавляющее большинство россиян хотели бы, чтобы их дома и квартиры были оборудованы "умными" системами, датчиками и комплексами, говорится в исследовании компании "Delta Системы безопасности", подготовленном для РИА Новости. Эксперты рассказали, стоит ли спешить с покупкой жилья

"75% россиян хотят установить систему "умный дом" в собственных квартирах", — говорится в отчёте по итогам опроса почти 1,5 тысячи респондентов по всей стране.

Ровно половина респондентов готовы поддержать инициативу повсеместного внедрения застройщиками продуктов из категории "умный дом" на этапе застройки и/или продажи квартир и отдали бы предпочтение именно такому проекту при выборе жилья для покупки. Такую инициативу не поддерживают 27%, хоть и уверены, что это всего лишь вопрос времени, и уже в скором будущем "умная" начинка станет необходимой данностью. Не готовы к такому сценарию 19%, так как убеждены, что подобные внедрения могут существенно увеличить стоимость и без того дорогого жилья. Для 4% это просто баловство, которое ни на что в значительной степени не влияет.

Наиболее актуальные продукты для стандартного "умного" пакета от застройщика, по мнению россиян, — аварийные датчики, охранный комплекс и видеонаблюдение.

С радостью самостоятельно установили бы "умный дом" в собственную квартиру 57% россиян, если продукт был бы более доступным с точки зрения цены, для 18% стоимость не является преградой, а 14% и вовсе уже являются обладателями тех или иных "умных" продуктов. Для 6% такие технологии являются скорее не нужным излишеством, 5% считают их и вовсе небезопасными с точки зрения утечки персональных данных.

Кроме того, россияне поделились своими пожеланиями об "умных домах" будущего: 48% нравится идея создания действительно безопасного пространства, например, в случае несанкционированного проникновения в квартиру – блокировка преступника на месте, а самые "кровожадные" продолжили эту фантазию различными методами мгновенного наказания. Тридцать процентов мечтают о полноценном голосовом управлении не только основными функциями системы, но, например, набором горячей воды в ванной. Еще 14% хотели бы, чтобы "умный дом" стал помощником по хозяйству. А 8% предпочитают всё вышеперечисленное и сразу.

Читайте также:

Эксперты рассказали, как выгодно погасить ипотеку