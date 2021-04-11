МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Для более выгодного закрытия ипотеки при досрочном погашении рекомендуется уменьшать ипотечный платеж, а не срок кредита. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на слова заместителя руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяну Решетникову. Эксперт рассказал, кого могут вселить в квартиру без вашего согласия

"Безопаснее сначала снизить ежемесячный платеж до комфортных значений, чтобы сократить риск невыплат на случай непредвиденных обстоятельств, но при этом продолжать платить как минимум уже привычную сумму ежемесячного платежа, направляя образовавшуюся в результате его сокращения дельту на дальнейшее досрочное гашение кредита", — объяснила она.

Эксперт отметила, что браться за досрочное погашение ипотеки стоит уже с первых месяцев после покупки квартиры, чтобы сохранить баланс между суммой долга и переплатой по процентам. Тем не менее, решение, как лучше досрочно гасить ипотеку, очень индивидуально.

По словам президента Международной академии ипотеки и недвижимости Ирины Радченко, также можно оставить платеж прежним, но сократить срок кредита. Переплата при этом все равно будет меньше, отметила она. "Путь один — вы приносите деньги дополнительные, которые не предусмотрены ежемесячным платежом. Дальше кредитный менеджер делает расчет", — объяснила специалист.

"Путь один — вы приносите деньги дополнительные, которые не предусмотрены ежемесячным платежом. Дальше кредитный менеджер делает расчет, и вы можете уменьшить платеж и будете платить не 30 тысяч рублей, а 28 тысяч, но срок тот, который у вас оставался. Или вы можете уменьшить срок, а сумма ежемесячного платежа останется та же самая. У вас и так, и так получается выгода, вы выбираете, исходя из своих предпочтений", — заявила Радченко. Эксперт дал совет, когда покупать жилье в 2021 году

Эксперт также напомнила, что ипотеку можно рефинансировать. На сегодняшний день, если кредит взят под 12% годовых, его можно снизить до 8,5%.