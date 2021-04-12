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Правительство разработает меры по увеличению инвестиций бизнеса в России
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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с деловыми объединениями до 1 июня разработать комплекс дополнительных мер, в том числе налоговых, стимулирующий бизнес... ПРАЙМ, 12.04.2021
бизнес, владимир путин, новости, госпроекты, экономика, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с деловыми объединениями до 1 июня разработать комплекс дополнительных мер, в том числе налоговых, стимулирующий бизнес увеличивать инвестиции в России за счет прибыли, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Соответствующее поручение дано по итогам совещания о мерах по стимулированию инвестиционной активности.
"Разработать при участии ведущих общественных объединений предпринимателей комплекс дополнительных мер, направленных на стимулирование организаций к увеличению за счет доли собственной прибыли объема финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых на территории Российской Федерации, который включает в себя в том числе меры налогового стимулирования", — говорится в документе.
На совещании, которое прошло в марте, Путин заявил, что российские экспортеры завершат 2021 год с хорошими финансовыми результатами, и нужно инвестировать эти средства в развитие экономики РФ. Он также отметил, что необходимо проработать систему мер, чтобы стимулировать компании направлять полученную прибыль на финансирование инвестиционных проектов в России.