МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил ФНС до 15 сентября доложить о мониторинге инвестиционной активности крупнейших отечественных компаний с учетом прибыли, дивидендов и налоговых льгот, говорится в сообщении на сайте Кремля. Путин поручил поддержать проекты с вязкой нефтью

Соответствующее поручение дано по итогам совещания о мерах стимулирования инвестиционной активности.

"Федеральной налоговой службе осуществлять мониторинг инвестиционной активности крупнейших отечественных групп компаний с учетом таких показателей их деятельности, как размер прибыли, сумма дивидендов, размер задолженности, объем средств, направленных на инвестиционные, инфраструктурные, социальные и экологические проекты, а также с учетом предоставляемых этим группам компаний налоговых льгот", — говорится в перечне поручений.

Срок исполнения поручения — 15 сентября текущего года, далее — ежеквартально.