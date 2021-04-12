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ФНС проверит инвестиционную активность крупнейших компаний
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Президент РФ Владимир Путин поручил ФНС до 15 сентября доложить о мониторинге инвестиционной активности крупнейших отечественных компаний с учетом прибыли, дивидендов и налоговых... ПРАЙМ, 12.04.2021
инвестиции, фнс, владимир путин, новости, бизнес, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил ФНС до 15 сентября доложить о мониторинге инвестиционной активности крупнейших отечественных компаний с учетом прибыли, дивидендов и налоговых льгот, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Соответствующее поручение дано по итогам совещания о мерах стимулирования инвестиционной активности.
"Федеральной налоговой службе осуществлять мониторинг инвестиционной активности крупнейших отечественных групп компаний с учетом таких показателей их деятельности, как размер прибыли, сумма дивидендов, размер задолженности, объем средств, направленных на инвестиционные, инфраструктурные, социальные и экологические проекты, а также с учетом предоставляемых этим группам компаний налоговых льгот", — говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения — 15 сентября текущего года, далее — ежеквартально.