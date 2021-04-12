МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", выходит в сегмент dark kitchen (приготовление блюд для их доставки) за счет сделки по покупке фудтех-проекта "Много лосося", говорится в сообщении ритейлера. X5 нарастила чистую прибыль по МСФО в 2020 году

"X5 Retail Group объявляет о выходе в новый для компании сегмент dark kitchen благодаря сделке с компанией "Много лосося"…. В контур сделки вошёл полностью бизнес "Много лосося", а также команда, основавшая и развивавшая проект. Сумму сделки стороны не раскрывают", — говорится в сообщении.

"Много лосося" — фудтех-проект, основанный предпринимателями Яковом Менделеевым и Александром Мутовиным и развивающий федеральную сеть "темных кухонь" и пул ресторанных онлайн-брендов. Компания объединяет 25 кухонь, четыре торговых марки ("Много лосося", "Десять идеальных пицц", "Роллы №1" и "YAJI"), собственное мобильное приложение и комплекс программных продуктов для обеспечения бизнес-процессов.

В настоящее время "Много лосося" выполняет более 60 тысяч заказов в месяц, его партнерами по доставке являются Delivery Club и "Яндекс. Еда", работает курьерская служба. Главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман отметил, что сегмент dark kitchen пока занимает 5% рынка доставки готовой еды, но темпы его роста превышают аналогичные показатели других онлайн-сегментов HoReCa (общепит и гостиничный бизнес). Эксперт объяснил, почему рестораны могут стать не по карману россиянам

Синергия с "Много Лосося", по его словам, позволит ритейлеру закрыть потребность клиентов в быстрой доставке свежеприготовленной готовой еды, а также откроет возможность комбинированной доставки продуктов и готовых блюд через сервисы доставки Х5. "Мы намерены продолжить активное развитие в этом направлении и открыты новым предложениям, позволяющим укрепить наши позиции на рынке еды", — добавил Шехтерман, слова которого проводятся в сообщении.

X5 Retail Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец 2020 года достигло 17 707. Выручка X5 в 2020 году увеличилась на 14,1%, до 1,978 триллиона рублей, чистая прибыль по МСФО — на 45,3%, до 28,344 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является CTF Holdings S.A., который входит в консорциум "Альфа-Групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,61%.