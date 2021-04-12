МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Российский маркетплейс Ozon планирует подачу заявки на получение банковской лицензии, об этом гендиректор компании Александр Шульгин сообщил в интервью Financial Times. СМИ узнало о подготовке крупнейшей в России сделки на рынке недвижимости

Соответствующие планы, по его словам, связаны с желанием Ozon расширить количество предоставляемых услуг "финтеха", включая возможность выдавать кредиты продавцам своего маркетплейса. "Малому и среднему бизнеса сложно получить финансирование на приемлемых условиях. Это либо слишком дорого, либо малодоступно", — сказал Шульгин, слова которого приводит газета.

Он добавил, что Ozon, используя информацию об обороте товаров продавцов, их взаимодействии с покупателями и коэффициенте конверсии, может принимать обоснованное решение о том, какой размер кредита нужен продавцу для ведения его бизнеса.

Глава компании также отметил в интервью, что хотел бы, чтобы Ozon развивался "органично", в том числе предоставляя услуги логистики и фулфилмента вне своей платформы, а также рекламу для продавцов маркетплейса. Российский маркетплейс Ozon запустил на площадке раздел услуг

В текущем же году, по словам Шульгина, компания удвоит свои расходы на логистику и увеличит втрое мощности фулфилмента.

Ozon — одна из крупнейших торговых интернет-площадок в России. На маркетплейсе представлено более 10 миллионов товарных наименований более чем в 20 категориях. Основные акционеры компании — АФК "Система" и фонды Baring Vostok. В конце ноября Ozon провел IPO одновременно на Nasdaq и Московской бирже. По итогам IPO и частного размещения компания привлекла 1,2 миллиарда долларов.