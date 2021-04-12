МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Елена Строкова обратилась с запросом к первому зампредседателя правительства РФ Андрею Белоусову, в котором предложила выдавать гранты правительства РФ до 500 тысяч рублей выпускникам вузов-победителям программы Минобрнауки "Стартап как диплом". Правительство разработает меры по увеличению инвестиций бизнеса в России

Как отмечается в тексте запроса (есть у РИА Новости), "сегодня для нашей страны как никогда важны прорывные, отвечающие требованиям времени, направленные на перспективу проекты и решения, дающие правильные векторы развития во всех сферах социально-экономического развития государства и общества".

Парламентарий также добавила, что в России создаётся единая информационная среда обмена данными о стартапах. "Одним из элементов такой среды может стать программа Минобрнауки России "Стартап как диплом", направленная на вовлечение талантливых студентов в развитие экосистемы технологического предпринимательства, а также на поддержку бизнеса, находящегося на начальной стадии", — говорится в запросе. По данным депутата, к 2021 году к проекту "Стартап как диплом" присоединились 25 субъектов РФ. Кроме того, в настоящее время из всех стартап-проектов, защищенных в качестве впускной работы в рамках программы, реализуются 38% — это 117 проектов, в 54 из них привлечены инвестиции.

Строкова считает, что необходимо расширять программу, в частности увеличивая число вузов-участников за счет вовлечения отраслевых (медицинских, транспортных, аграрных) и региональных вузов, а также вузов, находящихся в ведении субъектов РФ.

"Вместе с тем, считаю целесообразным ввести дополнительный инструмент мотивации российских студентов, участвующих в программе Минобрнауки России "Стартап как диплом". Такой формой может быть грант правительства РФ в сумме от 300 до 500 тысяч рублей для победителей программы (на развитие своего бизнес-проекта в регионе), защитившим на отлично в качестве дипломных работ свои стартапы", — предложила парламентарий. При этом, добавила она, "информация о каждом таком выпускнике обязательно должна быть в информационной базе обмена данными о стартапах".