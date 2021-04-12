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Бизнес пожаловался Генпрокуратуре на проверки
Бизнес
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Корпорация МСП направила в Генеральную прокуратуру информацию о более чем 250 запросах предпринимателей, пожаловавшихся на нарушение моратория на проверки, сообщили РИА Новости в... ПРАЙМ, 12.04.2021
бизнес, генпрокуратура, мсп, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Корпорация МСП направила в Генеральную прокуратуру информацию о более чем 250 запросах предпринимателей, пожаловавшихся на нарушение моратория на проверки, сообщили РИА Новости в корпорации.
Мораторий на проверки бизнеса стал одной из эффективных и востребованных мер поддержки предпринимателей во время пандемии нового коронавируса. Но он не касается внеплановых проверок, которые проводятся по причине возможного нанесения вреда здоровью, угрозе жизни, возникновению ЧП. Контроль за соблюдением моратория возложен на Корпорацию МСП.
"Мы направили в Генеральную прокуратуру информацию по запросам бизнеса с просьбой провести проверку. Каждое обращение предпринимателя будет отработано максимально внимательно и быстро. В течение ближайших дней мы будем иметь полное представление по всем жалобам и сможем оценить обоснованность проведения проверок", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
В корпорации сообщили и о первых положительных результатах. Так, после обращения Тверской агропромышленной компании были отменены результаты проверки Росприроднадзора.
Корпорация МСП также сообщила, что продолжит следить за соблюдением моратория на проверки компаний малого предпринимательства, установленного постановлением правительства РФ.