МОСКВА, 12 апр – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. За 2020 год многие страны уже приспособились к нестабильным доходам, поступающим в бюджет от туристической отрасли. Турист также привыкли к неопределенности с поездками за рубеж и периодическому закрытию границ. Однако отпуск раз в год – и провести его опять дома ну никак не хочется. "Прайм" выяснил, стоит ли сдавать туры в Турцию или, напротив, самое время их бронировать. Турция меняет правила въезда туристов в страну

НА ГРАНИ ЗАКРЫТИЯ

Отдых в Турции под угрозой. Самым популярный у российских туристов курорт продолжает демонстрировать тревожную статистику по заболеваемости коронавирусом. Число заболеваний COVID-19 в стране стремительно возрастает. Так, за последние сутки в Турции выявлено свыше 50 тысяч новых заболевших коронарусной инфекцией. Для сравнения, в России даже в самый разгар пандемии этот показатель не превышал 30 тысяч человек.

Турецкие власти рассчитывают, что ситуация с коронавирусной инфекцией будет взята под контроль до середины мая – как раз тогда в стране начнется туристический сезон. Пока же страну для российских туристов планируют закрыть. Турецкие министры по культуре и туризму уже прилетели в Москву на переговоры с их российскими коллегами.

Пока к единому решению о закрытии полетов в Турцию чиновники не пришли. Однако по мнению опрошенных "Прайм" экспертов, закрытие границ между странами весьма вероятно. Они рассказали, как с этим справится Турция и что делать россиянам, которые уже купили путевки.

ЕЩЕ ТОТ ХАМЕЛЕОН

Турция, как страна с долей ВВП от туризма в более чем 10 % в прошлом году наиболее сильно пострадала от пандемии коронавируса и закрытия границ между странами. Доход турецкого бюджета от туристов до пандемии составлял примерно 30 миллиардов долларов. Из них около 20% приносили российские туристы.

Однако страна не в первый раз лишается российских туристов и уже научилась приспосабливаться к этому, в том числе и за счет мер государственной поддержки туристического сегмента национальной экономики, отмечает профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта, РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталия Зайцева. Турция для россиян станет дороже на 15%

Пожалуй, наиболее сложным периодом для Турции стало закрытие авиасообщения с Турцией в 2015 году после сбитого турецкими военными российского летчика. После этого были периоды возобновления туристского потока россиян, в 2020 году снова его остановка, но уже не по политическим причинам, а по эпидемиологическим.

"Очевидно, что после тяжелого 2020 года туристический сектор Турции, конечно, рассчитывал на восстановление, поэтому потеря российских туристов будет достаточно ощутима, но не катастрофична", — считает она.

С коррекцией на падение курса лиры и рубля и накатывающие волны пандемии доход от российских отдыхающих может сократиться до 3 миллиардов долларов, подсчитал эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

При этом говорить о каких-то серьезных и ощутимых для отрасли показателях количества отмененных туров пока рано.

"Единственный факт, о котором АТОР говорит уверенно, это о сокращении поездок в мае примерно на 20% в сравнении с 2019 годом, но это более чем логично. Причем не только из-за сложившейся тревожной ситуации, но и ввиду падения доходов населения и роста курса рубля относительно доллара", — отмечает Переславский.

Однако стоит отметить и тот факт, что на вылеты с середины лета и до октября спрос отклонился от ожидаемых значений несущественно, а значит граждане все же настроены на отдых и пока о долгосрочных прогнозах говорить рано, заметил он.

БРОНИРОВАТЬ ИЛИ НЕТ?

К высокой неопределенности вылета на отдых за рубеж за последний год приспособился не только турбизнес, но сами туристы. Платить до самой смерти. Как можно "попасть" с покупкой вторичного жилья

Те, кто уже купили путевки в Турцию, могут их аннулировать или же перенести на неопределенный срок, отмечет Зайцева.

"Причем, как показал опыт прошлого года, те, кто согласился не аннулировать туры, а дождаться открытия туристического сезона, только выиграли, как в цене, так и в условиях размещения, потому что после открытия гостиниц цены на размещение и перелет резко выросли (в некоторых случаях в 1,5 – 3 раза) из-за высокого спроса", — говорит она.

Тем же, кто все-таки боится рисковать с бронированием туров в Турцию, Зайцева советует прежде всего обратить внимание на российские курорты. Цены на них пока еще сопоставимы с турецкими, чего, порой, не скажешь о качестве услуг.

"Средний чек поездки в Турцию на семью из трех человек – около 100 тысяч рублей. В России можно уложиться и в 50-70 тысяч, если сделать отдых бюджетным", — подсчитал Переславский.

Россиянам, которые не хотят отдыхать в России и могут потратить большие средств на отдых, чем в Турции, Зайцева советует обратить внимание на Грецию, Кипр, Тунис, Египет или же ОАЭ.

Однако тут есть риски, что могут опять ввести двухнедельный карантин после возвращения на родину. В случае резкого ухудшения ситуации с коронавирусом возможно и новое закрытие границ, заключила эксперт.