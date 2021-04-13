МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Главная ошибка всех покупателей техники в интернете — это приобретение товара у непроверенных продавцов, рассказала изданию "Правда.Ру" президент общественной организации защиты и поддержки среднего и малого бизнеса "Деловые люди" Ольга Косец. Рынок интернет-торговли России в январе-феврале вырос на 44%

По ее словам, прежде чем заказать товар, особенно если он покупается не в известном всем интернет-магазине, необходимо проверить, насколько благонадежна компания, воспользовавшись сайтом Федеральной налоговой службы или порталом "За честный бизнес", который составляет рейтинги компаний.

Также Косец рассказала, что однажды, обратившись в непроверенную компанию за гарантийным ремонтом пылесоса, она осталась со сломанной техникой и потерянными деньгами. Когда ей привезли якобы отремонтированный пылесос, эксперт подписала акт произведенных работ и расплатилась за ремонт, перечислив деньги через банковское приложение. Уже после, обнаружив, что техника так и не работает, она не смогла доказать, что заплатила за ремонт, поскольку нее не было чека. Эксперт предостерегла россиян от подобных ошибок.

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