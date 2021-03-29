МОСКВА, 29 мар – ПРАЙМ. За последний год с мошенничеством в сфере интернет-покупок сталкивались 11% россиян, причем 7% понесли финансовые потери из-за действий злоумышленников, и лишь 4% смогли вернуть свои деньги. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования Аналитического центра НАФИ. Мошенники начали красть деньги у клиентов BlaBlaCar

Большинство опрошенных, 61%, считают, что бороться с недобросовестными интернет-продавцами должны правоохранительные органы.

При этом 11% отмечают, что покупатель сам должен проявлять внимательность и надеяться в первую очередь на свои силы.

В свою очередь, 13% и 12% заявили, что провайдерам и маркетплейсам отводится ведущая роль в противостоянии мошенникам.

Аналитики отметили, что мошенничество в сфере онлайн-торговли может принимать различные формы — от простого обмана с недоставкой товара или неоплатой покупки до фишинга, скама и других приемов социальной инженерии. Мошенники могут выдавать себя за продавцов или покупателей на известных онлайн-площадках. Кроме того они создают сайты-подделки, которые маскируются под известные веб-ресурсы.

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