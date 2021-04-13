Роспотребнадзор призвали усилить контроль за органической продукцией
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. У ряда товаров, представленных как "органические" и имеющих на упаковке соответствующий знак, нет сертификата, а их наименования не внесены в Единый государственный реестр производителей органической продукции, как того требует действующее законодательство. Об этом, как пишет "Парламентская газета", говорится в письме зампреда аграрного Комитета Совета Федерации Сергея Белоусова на имя руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
В комитете обеспокоены ростом количества псевдоорганических продуктов на полках магазинов. По словам Белоусова, продажа несертифицированной "органики" может угрожать здоровью потребителей, а также нарушает условия конкуренции на рынке.
Он напомнил, что, согласно закону об органической продукции, вступившему в силу в 2018 году, производители такой продукции после подтверждения сертификата соответствия вправе разместить на упаковке маркировку в виде надписей или особого знака органической продукции единого образца.
"Эта мера позволяет защитить товар от подделок и фальсификаций, что имеет первостепенную важность для потребителя", — отметил сенатор.
По его словам, создается впечатление, что контроль за тем, как на практике исполняется закон об органической продукции, сегодня ослаблен. Он добавил, что сомнительная продукция на прилавках вводит потребителя в заблуждение, затрудняет его осознанный выбор, а также подрывает доверие к российским экологическим брендам на мировом рынке.
При выращивании органической продукции предписано придерживаться строгих требований экологической чистоты. В частности, необходимо использовать только те агрохимикаты, которые разрешены стандартами производства органической продукции. Не допускается использование гербицидов и других средств защиты растений, относящихся к "тяжелой химии". Также в производстве органических продуктов нельзя применять клонирование, генную инженерию и ионизирующее излучение.
Читайте также:
Роскачество выяснило, что россияне знают об органических продуктах
https://1prime.ru/business/20210413/833449165.html