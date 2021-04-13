МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. У ряда товаров, представленных как "органические" и имеющих на упаковке соответствующий знак, нет сертификата, а их наименования не внесены в Единый государственный реестр производителей органической продукции, как того требует действующее законодательство. Об этом, как пишет "Парламентская газета", говорится в письме зампреда аграрного Комитета Совета Федерации Сергея Белоусова на имя руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой. Роскачество обнаружило пестициды в "органических" бананах

В комитете обеспокоены ростом количества псевдоорганических продуктов на полках магазинов. По словам Белоусова, продажа несертифицированной "органики" может угрожать здоровью потребителей, а также нарушает условия конкуренции на рынке.

Он напомнил, что, согласно закону об органической продукции, вступившему в силу в 2018 году, производители такой продукции после подтверждения сертификата соответствия вправе разместить на упаковке маркировку в виде надписей или особого знака органической продукции единого образца.

"Эта мера позволяет защитить товар от подделок и фальсификаций, что имеет первостепенную важность для потребителя", — отметил сенатор.

По его словам, создается впечатление, что контроль за тем, как на практике исполняется закон об органической продукции, сегодня ослаблен. Он добавил, что сомнительная продукция на прилавках вводит потребителя в заблуждение, затрудняет его осознанный выбор, а также подрывает доверие к российским экологическим брендам на мировом рынке.

При выращивании органической продукции предписано придерживаться строгих требований экологической чистоты. В частности, необходимо использовать только те агрохимикаты, которые разрешены стандартами производства органической продукции. Не допускается использование гербицидов и других средств защиты растений, относящихся к "тяжелой химии". Также в производстве органических продуктов нельзя применять клонирование, генную инженерию и ионизирующее излучение.

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