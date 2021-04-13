МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Российский маркетплейс Ozon подписал соглашение с Совкомбанком о продаже ритейлеру 100% уставного капитала "Оней банка", сообщила компания. Ozon планирует получить банковскую лицензию

"Ozon… и ПАО "Совкомбанк" объявляют о подписании соглашения о продаже Совкомбанком компании Ozon 100% уставного капитала ООО "Оней Банк". Сделка будет закрыта при условии согласования со стороны Банка России", — говорится в сообщении.

Общая сумма сделки, как ожидается, не превысит 10 миллионов долларов, она будет определена на основе стоимости активов приобретаемого банка на дату закрытия сделки. Совкомбанк объявил о покупке 100% акций "Оней банка" в декабре прошлого года, сумма сделки не разглашалась.

Покупка банка позволит маркетплейсу, как отмечается, быстрее развивать новые продукты для своего финтех-направления. "Приобретение банка даст Ozon дополнительную гибкость в запуске финансовых инструментов для покупателей и предпринимателей. Это, например, платежные решения, в том числе на базе системы быстрых платежей, которая на текущий момент имеет самые низкие комиссионные ставки", — сказал вице-президент по финансовым сервисам компании Ваэ Овасапян. Матвиенко заявила о снижении числа региональных банков

Топ-менеджер также отметил, что сделка не означает, что Ozon будет развивать все продукты самостоятельно, без участия других компаний финрынка. "Совкомбанк — наш надежный партнер, с которым мы взаимодействуем по развитию В2В- и В2С-продуктов, нас не первый год связывают конструктивные деловые отношения", — добавил он.

Ozon — одна из крупнейших торговых интернет-площадок в России. На маркетплейсе представлено более 10 миллионов товарных наименований более чем в 20 категориях. Основные акционеры компании — АФК "Система" и фонды Baring Vostok. В конце ноября Ozon провел IPO одновременно на Nasdaq и Московской бирже. По итогам IPO и частного размещения компания привлекла 1,2 миллиарда долларов. АФК "Система" и фонды Baring Vostok. В конце ноября Ozon провел IPO одновременно на Nasdaq и Московской бирже. По итогам IPO и частного размещения компания привлекла 1,2 миллиарда долларов.