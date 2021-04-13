МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") готовит график рейсов для вывоза всех своих пассажиров из Турции в РФ, сейчас их в стране около 7 тысяч; пассажирам отменённых рейсов уже автоматически оформлен полный возврат денежных средств, говорится в релизе компании.

Оперштаб в понедельник принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня.

"Лоукостер "Победа"… в связи с введёнными правительством РФ ограничениями на авиасообщение между Россией и Турцией скорректировал программу полётов на период с 15 апреля по 1 июня 2021 года. Изменения коснулись регулярных рейсов в Анталию и Газипашу из Москвы, а также в Стамбул из Екатеринбурга, Казани, Москвы, Минеральных Вод и Уфы. Все регулярные рейсы "Победы" из России в Турцию на период с 15 апреля по 1 июня отменены. Клиентам отменённых рейсов из российских городов в Турцию и обратно уже автоматически оформлен полный возврат денежных средств", — говорится в сообщении.

"Однако около 7000 клиентов "Победы" успели улететь на отдых и сейчас находятся на территории Турции. Мы всех своих клиентов вернём домой, пусть даже путём огромных расходов для нашей компании. Сейчас готовим график вывозных рейсов", — приводятся в сообщении слова гендиректора авиакомпании "Победа" Андрея Калмыкова.

Все рейсы между Россией и Турцией с 1 июня 2021 года планируется выполнить по расписанию. Подробная информация о возможных ограничениях и изменениях публикуется на официальном сайте компании.