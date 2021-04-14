МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Россияне в первом квартале увеличили онлайн-закупки товаров для ремонта и дачи почти втрое, подсчитал для РИА Новости крупнейший в РФ оператор фискальных данных "Платформа ОФД". Риелтор рассказал, когда покупка квартир под сдачу станет выгодной

"Объем продаж в денежном выражении вырос за год на 190%, а средний чек затрат составил 10 800 рублей, что на 2% ниже, чем в прошлом году в то же время", — выяснили аналитики, сравнив данные по средним чекам онлайн-продаж в марте этого и прошлого года по всей РФ.

При этом в марте самыми востребованными оказались обои и товары для внутреннего косметического ремонта, сухие смеси (штукатурка и шпатлевка), а также ручные и электроинструменты для ремонта и садово-дачных работ.

Эксперты отмечают, что повышенный спрос на товары для дачи, строительства и ремонта в первом квартале фиксируется еще с 2019 года. В прошлом году потребительский интерес усилился на фоне масштабного выезда горожан на дачные участки в преддверии ввода ограничительных мер, на фоне малоснежной зимы и более благоприятной погоды для дачного времяпровождения. А отличительной особенностью весны минувшего года стал резкий рост онлайн-заказов.

Онлайн-покупки в данной категории обеспечивает потребность в ремонте со стороны обладателей ипотечного жилья и жителей новостроек, вследствие рекордных объемов выдачи жилищных кредитов за прошедшие два-три года, поясняют в "Платформе ОФД".

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