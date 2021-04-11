МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Россияне, взявшиеся за покупку материалов для ремонта самостоятельно, могут переплатить за них до 20%, в отличие от профессиональных ремонтных компаний, подсчитали специалисты московского дизайн-бюро "Идея Плюс" специально для РИА Новости.

Большинство собственников жилья считают, что, обратившись в специализированную ремонтную компанию, они автоматически переплатят. Россиянам рассказали, как избавиться от "прослушки" смартфона

"Материалы, самая большая статья расходов, при самостоятельной покупке могут выйти существенно дороже, во-первых, потому, что профессиональная ремонтная компания чаще закупает их оптом, а также имеет дополнительные скидки у поставщиков и производителей. По данным аналитиков "Идея Плюс", переплата может составлять до 20%", — рассказали в компании, опровергая распространенное убеждение.

В целом исследование показало, что лишь 14% россиян готовы сами взяться за ремонт. Большинство респондентов (43%) обратились бы в дизайн-бюро, 22% наняли бы строительную бригаду, найденную в интернете, и еще почти столько же обратились бы в крупную строительную компанию.

Кроме того, аналитики выяснили, что гонорар мастеров, предоставляющих услуги "под ключ" на сайте profi.ru, в основном составляет от 8 до 15 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость работ, как правило, не входит закупка материалов, погрузочные работы и разработка дизайн-проекта.

Также специалисты рассказали, какие потенциальные риски несет самостоятельный ремонт: рост сметы на работы и материалы в процессе, воровство стройматериалов на объекте, дополнительные временные и финансовые затраты на поездки для выбора материалов и регулярное посещение объекта, срыв сроков, смена бригады и поиск новой бригады.

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