АНКАРА, 14 апр — ПРАЙМ. Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой выразил надежду на досрочную отмену ограничения авиасообщения с Россией, если число случаев заражения коронавирусом в республике снизится.

В понедельник из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что российский оперштаб решил ограничить авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Почему дорожают авто с пробегом и как купить их выгодно

Суточный прирост случаев коронавируса в Турции во вторник вновь стал рекордным с начала пандемии и составил 59 187, свидетельствуют данные минздрава республики.

"Уже на этой неделе мы увидим влияние этого решения. Если уменьшится распространение коронавируса, ограничение на полеты может быть досрочно отменено. Падение турпотока составит около 500 тысяч. По летнему бронированию проблем нет", — цитирует Эрсоя газета Hurriyet.