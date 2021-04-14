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Турция надеется на досрочную отмену ограничений на полеты из России
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Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой выразил надежду на досрочную отмену ограничения авиасообщения с Россией, если число случаев заражения коронавирусом в... ПРАЙМ, 14.04.2021
туризм, турция, россия, туризм, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АНКАРА, 14 апр — ПРАЙМ. Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой выразил надежду на досрочную отмену ограничения авиасообщения с Россией, если число случаев заражения коронавирусом в республике снизится.
В понедельник из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что российский оперштаб решил ограничить авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня.
Суточный прирост случаев коронавируса в Турции во вторник вновь стал рекордным с начала пандемии и составил 59 187, свидетельствуют данные минздрава республики.
"Уже на этой неделе мы увидим влияние этого решения. Если уменьшится распространение коронавируса, ограничение на полеты может быть досрочно отменено. Падение турпотока составит около 500 тысяч. По летнему бронированию проблем нет", — цитирует Эрсоя газета Hurriyet.