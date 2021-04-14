МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Ростуризм запустил "горячую линию" для туристов по вопросам, связанным с ограничением полетов в Турцию и Танзанию, говорится в сообщении ведомства.

"Ростуризм запустил "горячую линию" для туристов. По номеру +7-495-018-64-11 с 9:00 до 21:00 можно обратиться за помощью и ответами на возникающие в связи с ограничением полетов вопросы. Звонок бесплатный", — сообщили в Ростуризме.

Туристы смогут узнать всю актуальную информацию и варианты действий, исходя из каждой конкретной ситуации. Кроме того, можно узнать телефоны "горячих линий" всех туроператоров, которые работают на временно закрытых направлениях, и контакты авиакомпаний и консульств, если путешественник поехал самостоятельно.

"Мы просим туроператоров оказывать туристам максимальное содействие. А туристов – по возможности переносить тур на более поздний срок или менять направление поездки", — добавили в ведомстве. К помощи подключился Общероссийский народный фонд (ОНФ), номер этой "горячей линии" — 8-800-200-34-11, время работы — 8.00 до 20.00 мск. Mastercard в России запустил новый способ бесконтактной оплаты

"ОНФ и Ростуризм делают всё возможное, чтобы сориентировать людей, оказавшихся в непростой ситуации, поэтому было принято решение открыть дополнительную "горячую линию", — заявил координатор проекта ОНФ "Путешествуем по России" Денис Полунчуков.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны. Также будут приостановлены рейсы в Танзанию.