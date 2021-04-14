МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Перевозки контейнеров в сообщении Китай – Европа – Китай по инфраструктуре РЖД в первом квартале 2021 года выросли в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 162,6 тысячи TEU, сообщила компания.

В том числе перевозка груженых контейнеров выросла в 2,1 раза — до 151,5 тысячи TEU. Геннадий Тимченко считает возможным скорый выход "Сибура" на IPO

Транзит из Китая в Европу вырос в 2,1 раза — до 105,8 тысячи TEU, из Европы в Китай – в 2,3 раза, до 56,8 тысячи TEU.

Контейнерные перевозки в сообщении Китай – Белоруссия – Китай в январе-марте выросли на треть, составив порядка 22 тысяч TEU.

"Росту объемов транзита способствует установление конкурентоспособных ценовых условий, расширение спектра и повышение качества услуг, а также диверсификация транзитных маршрутов", — поясняется в сообщении РЖД.