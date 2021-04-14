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2021-04-14T13:14:58+03:00
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2021
https://1prime.ru/business/20210414/833461683.html
Контейнерный транзит на сети РЖД между Китаем и Европой вырос в 2,2 раза
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Перевозки контейнеров в сообщении Китай – Европа – Китай по инфраструктуре РЖД в первом квартале 2021 года выросли в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года... ПРАЙМ, 14.04.2021
новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Перевозки контейнеров в сообщении Китай – Европа – Китай по инфраструктуре РЖД в первом квартале 2021 года выросли в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 162,6 тысячи TEU, сообщила компания.
В том числе перевозка груженых контейнеров выросла в 2,1 раза — до 151,5 тысячи TEU.
Транзит из Китая в Европу вырос в 2,1 раза — до 105,8 тысячи TEU, из Европы в Китай – в 2,3 раза, до 56,8 тысячи TEU.
Контейнерные перевозки в сообщении Китай – Белоруссия – Китай в январе-марте выросли на треть, составив порядка 22 тысяч TEU.
"Росту объемов транзита способствует установление конкурентоспособных ценовых условий, расширение спектра и повышение качества услуг, а также диверсификация транзитных маршрутов", — поясняется в сообщении РЖД.