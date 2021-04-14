МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, американского банковского гиганта Goldman Sachs Group Inc. по итогам первого квартала 2021 года составила 6,711 миллиарда долларов, что в 6 раз выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчетности банка.

Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 18,6 доллара против 3,11 доллара годом ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне 10,1 доллара на акцию.

Выручка банка за отчетный период составила 17,704 миллиарда долларов, что в 2 раза выше показателя годичной давности. Аналитики ждали значения показателя на уровне 12,27 миллиарда долларов. Чистый процентный доход в то же время вырос на 13% в годовом выражении, составив 1,482 миллиарда долларов. Почему дорожают авто с пробегом и как купить их выгодно

"Мы упорно работаем вместе с нашими клиентами в рамках подготовки к миру после пандемии и к более стабильной экономической среде. Наши предприятия по-прежнему находятся в очень хороших условиях, чтобы помочь клиентам настроиться на восстановление…", — говорится в сообщении.

Акции Goldman Sachs на предварительных торгах в Нью-Йорке растут на 1,97%, до 327,68 доллара за ценную бумагу.

Goldman Sachs Inc. основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основными направлениями деятельности банка, в финансовых кругах получившего название "Фирма", являются инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами. Штат компании на 31 марта 2019 года составлял 35,9 тысячи человек.