МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. 2020 год принес крупным российским авиакомпаниям убыток в размере 125 млрд рублей, проанализировали в РБК на основе данных Росавиации.

Пандемия ударила по и без того слабой отрасли. По итогам 2020 года, перевозки упали на 46%, на уровень в 2011 года, когда пассажиропоток составлял 64 млн человек. Больше всего потерял "Аэрофлот" (96,53 млрд рублей). Убыток "Уральские авиалиний" составил 5,85 млрд рублей, "Сибири" — 5,23 млрд рублей.

Эксперты, опрошенные РБК обратили внимание, что некоторые компании смогли сократить убытки за счет того, что смогли быстро перестроиться. Они приводят в пример S7, которая оптимизировала зарплатный фонд и запустила первые рейсы собственных грузовых самолётов.

Не избежать потерь, но все равно остаться в прибыли удалось только "Победе", которая заработала 1,4 млрд рублей. Для сравнения, в 2019 году чистая прибыль авиакомпании составила против 4,9 млрд рублей.

В 2021 году отрасль не сможет восстановиться. По оценкам аналитиков, общие убытки в этом году могут составить 40 млрд рублей.