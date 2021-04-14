МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Билеты на оставшиеся рейсы из Стамбула в Москву на период с 15 апреля по 1 июня есть в наличии на сайте "Аэрофлота", несмотря на ограничение авиасообщения между Россией и Турцией, следует из информации в системе бронирования на сайте перевозчика.

Оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в понедельник принял решение об ограничении авиасообщения РФ с Турцией с 15 апреля до 1 июня. Исключением станут рейсы, необходимые для участия акционерного общества "Концерн Титан-2" в строительстве атомной электростанции "Аккую" и вывоза российских граждан, находящихся в Турции с целью отдыха, а также два рейса в неделю между Москвой и Стамбулом. В Минцифры отчитались об устранении цифрового неравенства

"Аэрофлот" ранее сообщал, что в период с 15 апреля по 1 июня выполнит регулярные рейсы в/из Стамбула 16, 18 апреля, и далее – дважды в неделю, по вторникам и пятницам. Для возвращения на Родину пассажиров "Аэрофлота" из Антальи запланировано выполнение трех специальных вывозных рейсов по маршруту Анталья – Москва: 17, 24 и 30 апреля. Вывозные рейсы для своих пассажиров запланировали и другие российские авиакомпании.

В соответствии с информацией на сайте "Аэрофлота", стоимость билетов на эти два еженедельных рейса Стамбул-Москва на период с 15 апреля по 1 июня колеблется от 14 165 до 70 325 рублей. При этом у некоторых билетов есть отметка о том, что мест на рейс осталось мало.

За время написания этого текста некоторые рейсы, билетов на которые оставалось мало, пропали из системы бронирования, судя по всему, их раскупили.