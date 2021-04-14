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2021
https://1prime.ru/business/20210414/833463833.html
Названы самые популярные бизнес-идеи россиян
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Самые популярные идеи для открытия собственного бизнеса в России — магазин одежды, кафе, таксопарк, пункты выдачи товаров и аптеки. Это выяснили аналитики "Яндекса". По данным... ПРАЙМ, 14.04.2021
новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Самые популярные идеи для открытия собственного бизнеса в России — магазин одежды, кафе, таксопарк, пункты выдачи товаров и аптеки. Это выяснили аналитики "Яндекса".
По данным исследования, туристические фирмы, популярные 10 лет назад, сейчас занимают десятую строчку списка.
При этом интересы начинающих предпринимателей разнятся в зависимости от региона. Жители Сочи пожелали открывать гостиницы. Крансодарские будущие бизнесмены видят смысл в открытии фруктовых и овощных магазинов. В Москве лидируют маникюрные салоны, а в Санкт-Петербурге — продажа шаурмы.