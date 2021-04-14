МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Самые популярные идеи для открытия собственного бизнеса в России — магазин одежды, кафе, таксопарк, пункты выдачи товаров и аптеки. Это выяснили аналитики "Яндекса".

По данным исследования, туристические фирмы, популярные 10 лет назад, сейчас занимают десятую строчку списка.

При этом интересы начинающих предпринимателей разнятся в зависимости от региона. Жители Сочи пожелали открывать гостиницы. Крансодарские будущие бизнесмены видят смысл в открытии фруктовых и овощных магазинов. В Москве лидируют маникюрные салоны, а в Санкт-Петербурге — продажа шаурмы.