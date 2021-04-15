МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Словения не будет требовать от въезжающих в страну лиц проходить обязательный карантин, если они привиты российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщается на сайте правительства республики. Сербия запустила производство вакцины "Спутник V"

Эта норма будет действовать на основании того, что в список вакцин, прививка которыми освобождает людей от ряда установленных ограничений, добавлены еще два препарата —"Спутник V", а также вакцина американской компании Johnson & Johnson.

Прививку необходимо будет сделать не менее чем за 21 день до приезда в республику.

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