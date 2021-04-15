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Словения освободит привитых "Спутником V" от карантина при въезде
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Словения не будет требовать от въезжающих в страну лиц проходить обязательный карантин, если они привиты российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщается на... ПРАЙМ, 15.04.2021
коронавирус, спутник v, вакцинация, европа, туризм, новости, бизнес, фармацевтика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Словения не будет требовать от въезжающих в страну лиц проходить обязательный карантин, если они привиты российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщается на сайте правительства республики.
Эта норма будет действовать на основании того, что в список вакцин, прививка которыми освобождает людей от ряда установленных ограничений, добавлены еще два препарата —"Спутник V", а также вакцина американской компании Johnson & Johnson.
Прививку необходимо будет сделать не менее чем за 21 день до приезда в республику.
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