МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Словения не будет требовать от въезжающих в страну лиц проходить обязательный карантин, если они привиты российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщается на сайте правительства республики. 

Первая партия вакцины Sputnik V прибыла в Ливан

Сербия запустила производство вакцины "Спутник V"

Эта норма будет действовать на основании того, что в список вакцин, прививка которыми освобождает людей от ряда установленных ограничений, добавлены еще два препарата —"Спутник V", а также вакцина американской компании Johnson & Johnson.

Прививку необходимо будет сделать не менее чем за 21 день до приезда в республику.

Читайте также:

Индия стала 60-й страной, одобрившей "Спутник V"