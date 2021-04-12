МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Индия стала 60-й страной, одобрившей российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", вакцина теперь одобрена в странах с общим населением 3 миллиарда человек, или 40% населения Земли, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). РФПИ договорился о производстве в Китае дополнительных доз "Спутник V"

"РФПИ объявляет о решении Генерального контролера лекарственных средств Индии (Drug Controller General of India, DCGI) зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Индия стала 60-й страной, где одобрено применение препарата. "Спутник V" — одна из всего трех вакцин против коронавируса, одобренных для применения в Индии", — заявили в фонде.

В фонде подчеркнули, что у Индии самое большое население среди стран, в где зарегистрирован "Спутник V".

"Общее число жителей этих государств достигает 3 миллиарда человек, или 40% населения планеты", — отметили в РФПИ.

Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) c учетом результатов клинических исследований вакцины в России, а также позитивных данных фазы III дополнительных клинических исследований на территории Индии, которые осуществляются в партнерстве с компанией Dr. Reddy's Laboratories.

Индия является ведущим производственным хабом для российской вакцины. РФПИ заключил соглашения c крупнейшими фармацевтическими производителями Индии (Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech) для выпуска более 850 миллионов доз препарата "Спутник V" в год. РФПИ попросил правительство Словакии вернуть партию "Спутник V"

По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

"Индия является международным хабом по производству вакцин и стратегическим партнером для выпуска препарата "Спутник V". РФПИ создал ряд партнерств с ведущими фармацевтическими компаниями Индии, благодаря которым "Спутник V" будет производиться как для вакцинации населения страны, так и обеспечения международных поставок", — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.