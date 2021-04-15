МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Большинство россиян (92%) при поломках дома предпочитают устранять их самостоятельно, 8% обращаются за помощью к специалистам или родственникам, выяснил онлайн-гипермаркет "ВсеИнструменты.ру", исследование которого есть в распоряжении РИА Новости. Ипотечный бум подстегнул спрос россиян на товары для ремонта

Исследование было основано на собеседовании 1200 респондентов из всех округов РФ, проведенного в марте 2021 года среди экономически активного населения страны старше 18 лет.

"Большинство опрошенных (97%) рассказали, что им нравится работать руками: из них 64% делают это регулярно, 21% — иногда, и 15% опрошенных указали, что работают руками, только если необходимо что-то починить. Не нравится ручной труд лишь 3% респондентов, основная причина — отсутствие интереса, времени или необходимых навыков для ремонта", — отметили в сообщении.

Большинство россиян (35%) научились обращаться с молотком и отверткой с помощью родственников, 28% умеют делать мелкий ремонт в доме благодаря обучающим курсам, а 13% ответили, что пользоваться инструментами их научили в школе.

Более трети россиян считает, что в каждом доме обязательно должна присутствовать отвертка, 15% считают обязательным инструментом дрель, а 10% — молоток, другие респонденты указали гаечный ключ, шуруповерт, пассатижи, а также набор инструментов.

"Большинство опрошенных — 44%, считают, что прививать любовь к работе руками должны в образовательных учреждениях, 22% уверены, что научиться владению инструментами можно и в домашних условиях — самостоятельно или с помощью родственников, 18% вспомнили про обучающие курсы и кружки, а 16% человек указали YouTube как платформу, которая может быть полезна в освоении DIY-навыков", — добавили в исследовании.

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