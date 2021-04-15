МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Крупнейший российский девелопер жилья ПИК в первом квартале 2021 года увеличил денежные поступления в сравнении с первым кварталом прошлого года на 31% — до 106 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба застройщика.

Согласно итогам операционной деятельности за три месяца, компания увеличила продажи недвижимости, включая fee-девелопмент, на 32% — до 86 миллиардов рублей. В физическом выражении объем реализации вырос на 7%, составив 518 тысяч квадратных метров.

Как указывается в сообщении, поступления денежных средств на эскроу-счета увеличились более чем в три раза — до 37 миллиардов рублей. Поступления от оказания строительных услуг, fee-девелопмента и прочих видов деятельности возросли на 14% — до 24 миллиардов рублей. Власти нашли новый способ закрыть дыру в бюджете России

За квартал компания вывела в продажу четыре новых проекта и 39 новых корпусов. Общая площадь выведенной в продажу недвижимости составила 609 тысяч квадратных метров. При этом ПИК сократил квартальные объемы ввода в эксплуатацию на 24% — до 232 тысячи квадратных метров.

ПИК работает с 1994 года и специализируется на проектах доступного ценового сегмента. Сергею Гордееву принадлежит 59% акций компании, банку ВТБ – 23%, Промсвязьбанку – 7%, остальные акции — в свободном обращении.