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ПИК увеличил денежные поступления на 31%
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Крупнейший российский девелопер жилья ПИК в первом квартале 2021 года увеличил денежные поступления в сравнении с первым кварталом прошлого года на 31% — до 106 миллиардов рублей,... ПРАЙМ, 15.04.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Крупнейший российский девелопер жилья ПИК в первом квартале 2021 года увеличил денежные поступления в сравнении с первым кварталом прошлого года на 31% — до 106 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба застройщика.
Согласно итогам операционной деятельности за три месяца, компания увеличила продажи недвижимости, включая fee-девелопмент, на 32% — до 86 миллиардов рублей. В физическом выражении объем реализации вырос на 7%, составив 518 тысяч квадратных метров.
Как указывается в сообщении, поступления денежных средств на эскроу-счета увеличились более чем в три раза — до 37 миллиардов рублей. Поступления от оказания строительных услуг, fee-девелопмента и прочих видов деятельности возросли на 14% — до 24 миллиардов рублей.
За квартал компания вывела в продажу четыре новых проекта и 39 новых корпусов. Общая площадь выведенной в продажу недвижимости составила 609 тысяч квадратных метров. При этом ПИК сократил квартальные объемы ввода в эксплуатацию на 24% — до 232 тысячи квадратных метров.
ПИК работает с 1994 года и специализируется на проектах доступного ценового сегмента. Сергею Гордееву принадлежит 59% акций компании, банку ВТБ – 23%, Промсвязьбанку – 7%, остальные акции — в свободном обращении.