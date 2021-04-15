МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской PepsiCo Inc., одного из крупнейших в мире производителей прохладительных напитков, в прошлом квартале выросла на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,714 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.

В пересчете на одну акцию разводненная прибыль составила 1,24 доллара против 0,96 доллара годом ранее, а скорректированная прибыль на акцию — 1,21 доллара. Эксперты ожидали скорректированный показатель на уровне 1,12 доллара на акцию. Власти утвердили дополнительные меры поддержки туроператоров

Выручка компании в годовом выражении выросла на 6,8% — до 14,82 миллиарда долларов, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 14,55 миллиарда. Органический рост выручки составил 2,4% за три отчетных месяца.

По итогам года компания ожидает органический рост выручки на 4-6%, что совпадает с февральскими прогнозами.

PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Tropicana, Lay's, Cheetos, Doritos и рядом других. История PepsiCo в России началась в 1959 году с представления президентом компании Доном Кендаллом напитка Pepsi в рамках выставки американской продукции в Москве.