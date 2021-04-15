МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Одна из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup приняла решение в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию, говорится в сообщении банка.

"Citi намеревается выйти из розничного бизнеса на 13 рынках в двух регионах. Это коснется розничного бизнеса в Австралии, Бахрейне, Китае, Индии, Индонезии, Корее, Малайзии, на Филиппинах, в Польше, России, Тайване, Таиланде и Вьетнаме", — говорится в сообщении. Citigroup продолжит начислять резервы под кредитные убытки

Citigroup уточняет, что продолжит обслуживать корпоративных клиентов на этих рынках, которые остаются важными для глобальной сети банка.

"Сегодня Citigroup объявила о стратегических действиях в области глобального розничного банковского обслуживания (Global Consumer Banking) в рамках текущего пересмотра стратегии, которые позволят Citi направлять инвестиции и ресурсы в тот бизнес, где она имеет наибольший масштаб и потенциал роста", — пишет банк.

Citi объясняет, что решил сосредоточить свой розничный банковский бизнес в Азии и странах EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) в четырех глобальных центрах по управлению частным капиталом — в Сингапуре, Гонконге, Лондоне и ОАЭ.

"Это позволит нам фиксировать высокие темпы роста и привлекательную доходность, которые бизнес по управлению активами предлагает через эти важные центры. Хотя на других 13 рынках есть отличный бизнес, у нас нет там необходимого масштаба, чтобы конкурировать", — пояснила в релизе генеральный директор Citi Джейн Фрейзер (Jane Fraser).

Citigroup, основанная в 1812 году, оказывает значительное влияние на весь банковский сектор и финансовую систему США и входит в так называемую "большую четверку" банков страны вместе с основными конкурентами — Bank of America, JP Morgan Chase и Wells Fargo.