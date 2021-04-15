МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Российские железные дороги (РЖД) вводят на определённые дни в апреле и мае скидку в 30% на путешествия в купе для пассажиров старше 60 лет, сообщает компания.

"Холдинг "РЖД" предлагает пассажирам старше 60 лет воспользоваться специальной акцией "60+" и приобрести билеты на места купейных вагонов поездов формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") со скидкой 30%", — говорится в сообщении. На грани закрытия. Что делать с купленными турами в Турцию

Уточняется, что приобрести билеты по этой акции можно до 28 апреля, а совершить по ним поездку – в период по 28 апреля включительно или с 11 по 27 мая.

Как напоминает перевозчик, пассажиры старше 60 лет могут также путешествовать со скидкой 30% в течение всего года в поездах дирекции скоростного сообщения ОАО "РЖД", включая поезда "Сапсан", "Ласточка" и "Рускеальский экспресс".