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РЖД предложили скидку на билеты для пассажиров старше 60 лет
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Российские железные дороги (РЖД) вводят на определённые дни в апреле и мае скидку в 30% на путешествия в купе для пассажиров старше 60 лет, сообщает компания. "Холдинг "РЖД"... ПРАЙМ, 15.04.2021
россия, билеты, ржд, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Российские железные дороги (РЖД) вводят на определённые дни в апреле и мае скидку в 30% на путешествия в купе для пассажиров старше 60 лет, сообщает компания.
"Холдинг "РЖД" предлагает пассажирам старше 60 лет воспользоваться специальной акцией "60+" и приобрести билеты на места купейных вагонов поездов формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") со скидкой 30%", — говорится в сообщении.
Уточняется, что приобрести билеты по этой акции можно до 28 апреля, а совершить по ним поездку – в период по 28 апреля включительно или с 11 по 27 мая.
Как напоминает перевозчик, пассажиры старше 60 лет могут также путешествовать со скидкой 30% в течение всего года в поездах дирекции скоростного сообщения ОАО "РЖД", включая поезда "Сапсан", "Ласточка" и "Рускеальский экспресс".