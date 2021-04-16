МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Джефф Безос перед уходом с поста генерального директора Amazon обратился с письмом к акционерам компании, пишет Forbes cо ссылкой на сайт Amazon, где и опубликовано письмо.

В нем Безос посоветовал инвесторам "создавать больше, чем потреблять".

"Если вы хотите быть успешны в бизнесе (на самом деле и в жизни) вы должны создавать больше, чем потребляете. Вашей целью должно быть создание пользы для всех, с кем вы взаимодействуете. Любой бизнес, который не создает пользу для тех, кого затрагивает, проживет недолго, даже если внешне он кажется успешным", — говорится в обращении.

Безос процитировал автора книги "Слепой часовщик" Ричарда Докинза, который писал о том, как важно активно работать, чтобы не "слиться с окружением" и не умереть. А после цитаты миллиардер воззвал к акционерам не становиться обычными и ценить свою самобытность.

При этом он попросил не читать новости, в которых пишут, что компания относится к своим сотрудникам, как к роботам. Безос пообещал, что заняв новую должность, он превратит Amazon в лучшего работодателя и самое безопасное место работы на планете.