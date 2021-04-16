МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской алюминиевой компании Alcoa Corporation в первом квартале 2021 года составила 175 миллионов долларов, увеличившись в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль в пересчете на акцию за январь-март составила 0,93 доллара против 0,43 доллара годом ранее. Выручка увеличилась на 21% в годовом выражении — до 2,87 миллиарда долларов. Аналитики прогнозировали выручку на уровне 2,64 миллиарда долларов. Компания связывает рост выручки с высокими ценами на алюминий и глинозем в сочетании с увеличением поставок. Инвестор из США оценил готовность России к финансовым санкциям

"У нас был отличный первый квартал с лучшими показателями впервые с рекордного 2018 года. Мы преуспели… контролируя производственные затраты и используя преимущества улучшения спроса на глинозем и алюминий", — приводятся в релизе слова президента и главного исполнительного директора компании Роя Харви (Roy Harvey).

Alcoa также сообщает, что продолжает анализ своего портфеля активов и увеличивает продажи низкоуглеродной продукции с целью снизить затраты и обеспечить стабильную прибыльность.

В 2021 году компания ожидает высоких показателей в связи с продолжающимся восстановлением экономики и увеличением спроса на алюминий на рынке. В то же время Alcoa предупреждает о сильной неопределенности в связи с пандемией, которая может отразиться на результатах текущего года.

Alcoa Corporation — американский производитель бокситов, алюминия и глинозема. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке.