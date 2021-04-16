МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Северстали" по МСФО в первом квартале 2021 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 10 раз и составила 721 миллион долларов, следует из сообщения компании.

Показатель EBITDA увеличился в 2,1 раза, до 1,162 миллиарда долларов, что отражает увеличение выручки. Рентабельность EBITDA выросла до 52,4% с 31,9% годом ранее. Выручка возросла на 27,5%, до 2,219 миллиарда долларов вследствие благоприятной ценовой конъюнктуры. Свободный денежный поток вырос в 9,2 раза, до 497 миллионов долларов, "что главным образом отражает рост EBITDA и положительные изменения в оборотном капитале по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года".

По сравнению с предыдущим кварталом чистая прибыль в отчетный период увеличилась в 1,9 раза. Показатель EBITDA возрос в 1,6 раза на фоне увеличившейся выручки. Выручка выросла на 28,8% вследствие возросших объемов продаж стали и благоприятной динамики цен. Свободный денежный поток увеличился в 2,3 раза. Денежные потоки на капитальные инвестиции снизились в квартальном исчислении на 10,7%, до 278 миллионов долларов. Чистый приток в инвестирующие в России фонды снизился на четверть

Чистый долг компании в течение отчетного периода сократился на 21,7% и на 31 марта составил 1,589 миллиарда долларов. Его отношение к EBITDA уменьшилось до 0,52х с 0,57х годом ранее. Общий долг снизился на 4%, до 2,51 миллиарда долларов.

"Группа сохраняет сильные позиции по показателю ликвидности: 921 миллион долларов в виде денежных средств и их эквивалентов, а также гарантированные неиспользованные средства в рамках открытых кредитных линий в размере 1,139 миллиарда долларов — все это с избытком покрывает тело краткосрочного финансового долга, составляющее 718 миллионов долларов", — отметили в "Северстали".

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основной бенефициар — Алексей Мордашов (77,03% акций). В компании работают около 50 тысяч человек. "Северсталь" в 2020 году снизила выпуск стали на 4%, до 11,314 миллиона тонн.