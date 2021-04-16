МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Ростуризм разъяснил меры поддержки туристической отрасли в виде возможности направлять средства из фонда "Турпомощи" для расчета с туристами за несостоявшиеся из-за пандемии туры, говорится в сообщении пресс-службы Ростуризма. Кремль объяснил приостановку авиасообщения с Турцией

Правительство РФ в четверг утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма. В частности, на 2021 год для участников отрасли была продлена возможность использования средств фонда персональной ответственности туроператоров на возврат денег туристам за аннулированные зарубежные туры, которые были забронированы до 31 марта 2020 года включительно.

"Принятое правительством России решение о переносе и сокращении взносов в фонды "Турпомощи" подразумевает продление мер, которые были введены в 2020 году и чей срок истекал в апреле текущего года", — сообщили в Ростуризме. В ведомстве напомнили, что весной 2020 года кабинет министров принял решение об отмене взносов туроператоров в резервный фонд "Турпомощи" и снижении, и переносе выплат на год в фонды персональной ответственности.

"Также туроператоры получили возможность воспользоваться средствами фондов персональной ответственности для расчета с туристами за несостоявшиеся из-за пандемии туры. В обычном режиме — у туроператора такого права нет. По закону, средства из фондов персональной ответственности могли быть использованы только при банкротстве туроператора", — указывается в сообщении.

Данная мера, продолжает Ростуризм, наряду с другими инструментами поддержки, была направлена на предотвращение банкротств и стабильность отрасли: чтобы путешественники получили в итоге либо деньги, либо услугу. "Надо отметить, что принятый тогда целый ряд решений показал свою эффективность — в отрасли не было ни одного крупного банкротства, а объем обязательств туроператоров перед туристами стабильно уменьшался", — замечает ведомство.

"Новые ограничения вновь поставили отрасль в сложную ситуацию. И сейчас мы готовим новый пакет мер поддержки — как финансовых, так и нефинансовых. В качестве первого быстрого шага правительством России принято решение о продлении мер поддержи, связанных с фондами "Турпомощи"", — добавляется в сообщении.