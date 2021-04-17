МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Несколько десятков инвесторов, получивших гражданство Кипра, могут лишиться его в результате расследований, выявивших нарушения в выдаче "золотых паспортов" за последние 13 лет, пишет Forbes со ссылкой на греческое издание Cyprus Mail.

По данным ресурса, за 2007-2020 годы кипрские власти выдали 3000 паспортов в рамках программы получения гражданства за инвестиции. Больше половины этих паспортов были выданы с нарушениями, рассказал Cyprus Mail экс-глава Верховного суда Мирон Николатос.

По данным кипрской газеты, к нарушениям причастны несколько высокопоставленных официальных лиц, политиков, юристов и девелоперов страны.

Ранее телеканал Al Jazeera выпустил расследование, в котором к "группе высокого риска" отнес и российских владельцев "золотым паспортом", в частности Олега Тинькова, Вадима Мошковича, Алексея Ананьева, Рубена Аганбегяна, Максима Полетаева и Алексея Кордичева.

Кипрское гражданство за инвестиции получали Олег Дерипаска, Дмитрий Рыболовлев, Александр Абрамов, Александр Пономаренко, Никита Мишин и Леонид Лебедев.