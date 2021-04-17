МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Предложение председателя общественного совета при Ростуризме Дмитрия Давыденко о вывозных авиарейсах для российских туристов в Турции за 10-12 тысяч рублей является его частным мнением и не отражает позицию ведомства, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма. Росавиация создала оперштаб для вывоза россиян из Турции

Давыденко в беседе с газетой "Известия" предложил организовать платные вывозные рейсы по фиксированной цене — за 10-12 тысяч рублей — для российских туристов в Турции, у которых возникнут проблемы с возвращением на родину.

"Позиция председателя общественного совета при Ростуризме относительно стоимости авиабилетов на вывозных рейсах из Турецкой Республики является частным мнением и не отражает позицию ведомства по данному вопросу", — отметили в Ростуризме.

В пресс-службе подчеркнули, что Ростуризм держит ситуацию с возвращением организованных туристов под личным контролем. "Все возникающие вопросы оперативно отрабатываются. Что касается самостоятельных туристов, то здесь мы действуем в координации с Росавиацией", — добавили в ведомстве.

Оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции ранее решил ограничить авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Организованные туристы, которые сейчас находятся на территории Турции и Танзании по линии туроператоров, смогут вернуться в Россию планово, в соответствии с датами окончания туров. Туристы, которые решат вернуться раньше даты окончания тура, смогут это сделать по согласованию с туроператором. В свою очередь Ростуризм рекомендовал российским туристам, купившим туры в Турцию или Танзанию с вылетом до 1 июня, перенести поездки или выбрать другие направления.

В субботу Росавиация создала оперштаб для организации вывоза россиян из Турции, ситуация находится на постоянном контроле, авиакомпании подтвердили планы по возврату пассажиров из Турции, сформировали графики вывозных рейсов и готовы увеличить их число.