МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Получить бесплатную квартиру от государства — вполне реально. Как гражданин России вы вправе получить безвозмездно жилье по договору социального найма, если имеете подтвержденный статус малоимущего и нуждаетесь в улучшении жилищных условий. Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", предупреждают, что на быстрое решение квартирного вопроса рассчитывать не стоит, но алгоритм действий в целом довольно простой. Как понять, что с номера вашей мамы звонят мошенники

КОНСТИТУЦИЯ ГАРАНТИРУЕТ

Конституция РФ гарантирует каждому право на жилище и предусматривает, что малоимущим и другим гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату, отмечает юрист, ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

"Малоимущими являются граждане, признанные таковыми органом местного самоуправления, исходя из размера дохода на каждого члена семьи (ниже прожиточного минимума в регионе проживания) и стоимости облагаемого налогами имущества, находящегося в собственности членов семьи", — говорит она.

"Рассматривая вопрос о бесплатном получении жилья, необходимо отметить, что жилье предоставляется не в собственность, а в рамках договора социального найма, т.е. собственником недвижимости остается государство", — добавляет доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Денисов.

Государство неохотно раздает квартиры гражданам, но это не повод для отчаяния. "Бесплатную квартиру получить можно, однако для этого потребуется терпение и стойкость", — предупреждает старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталья Пшеничникова.

КОМУ РАЗДАЮТ КВАРТИРЫ БЕСПЛАТНО

Первостепенными условиями для получения бесплатного жилья являются гражданство РФ и статус малоимущего. Государство раздает квартиры только тем, кто окажется в статусе нуждающегося в улучшении жилищных условий. Такими, по словам экспертов, признаются:

∙ граждане, не являющиеся нанимателями жилья по договору социального найма или не являющиеся собственниками жилого помещения;

∙ наниматели (или собственники) жилья, площадь которого на одного члена семьи меньше общепринятой нормы;

∙ проживающие в жилье, которое признано непригодным для постоянного проживания;

∙ проживающие в жилом помещении, где живут несколько семей, при этом в одной из них есть больной хроническим заболеванием. Список таких заболеваний утверждается правительством.

"Важно иметь в виду, что гражданин, нуждающийся в улучшении жилищных условий, должен быть еще и малоимущим. Просто взять и получить квартиру от государства всем нуждающимся не получится", — указывает Пшеничникова.

Вправе получить бесплатные жилые помещения также судьи и военнослужащие, добавляет Денисов.

Так, согласно ФЗ "О статусе судей", судья, занимающий свою должность не менее десяти лет, может получить единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения. Кроме этого, вместо единовременной социальной выплаты судья при наличии определенных законом оснований и условий, может получить жилье в собственность. Кто из россиян рискует лишиться всех своих накоплений

Федеральный закон "О статусе военнослужащих" гарантирует военнослужащим обеспечение их жильем в форме предоставления им денежных средств на приобретение или строительство жилых помещений либо предоставления им жилых помещений на условиях, установленных законом.

На получение бесплатного жилья могут претендовать и другие категории населения, например, врачи или учителя в сельской местности.

Приобрести жилье в собственность бесплатно возможно в порядке приватизации. Гражданин РФ, имеющий право пользования жильем по договору социального найма, вправе приобрести его в общую или единоличную собственность.

"Для этого нужно подтвердить, что ранее гражданин не использовал свое право на приватизацию жилья, представив в региональный жилищный орган действующий договор социального найма и справку об отсутствии ранее приватизированного жилья", — отмечает Ногайлиева.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

Итак, для получения бесплатной квартиры следует подготовить документы подтверждающие статусы малоимущего и нуждающегося в улучшении жилищных условий.

Статус малоимущего гражданина (семьи) и нуждающегося в жилье устанавливает местная администрация. В подтверждение своих притязаний нужно представить справку о составе семьи, сведения о трудовой деятельности и о доходах всех членов семьи за год, о стоимости имущества в собственности у семьи или гражданина.

Если вы соответствуете первичным требованиям для получения бесплатного жилья, то алгоритм дальнейших действий несложный.

Собрав необходимые документы, необходимо подать их в жилищный отдел муниципалитета. Рассматривать их будет специальная жилищная комиссия. "Важным нюансом является то, что комиссия рассматривает не только сами документы, но и жилищную историю претендента в целях предотвращения злоупотребления такими схемами, как переоформление своего жилья на третье лицо перед подачей документов для получения бесплатного жилья", — отмечает Денисов.

Затем ожидайте в очереди решения о выделении вам жилья по договору социального найма.

"Если очередь льготная, то срок течет гораздо быстрее", — подчеркнула Пшеничникова.

Между тем, есть категории граждан, которые имеют право получить жилье без очереди. Это те, кто страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, опасными для окружающих, а также люди, проживающие в аварийных квартирах и домах.

При этом на момент признания жилого помещения непригодным проживающий в нем гражданин должен быть опять же признан малоимущим и не иметь в пользовании иного помещения, предупреждает эксперт юридической группы "Гречкин и партнеры" Яна Кучерук.

Конечно, условия для получения бесплатного жилья могут отличаться от региона к региону. Это касается как условий предоставления поддержки, так и нормы по метражу на каждого проживающего.

ПОСТОЯТЬ В ОЧЕРЕДИ

Чтобы получить бесплатное жилье, придется постоять в очереди. Средний срок ожидания составляет от 10 до 20 лет, говорит Пшеничникова.

Вне очереди выдают квартиры тем, чьё жилье непригодно для проживания, гражданам, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями, гражданам из категории детей-сирот, ветеранам ВОВ.

"В процессе ожидания придется постоянно обновлять документы: приносить документы о снижении доходов, о рождении детей, о присвоении инвалидности, о смерти родственников, болезнях и других существенных обстоятельствах, которые могут оказать влияние на продвижение в очереди", — предупреждает эксперт.

При этом в любой момент можно отказаться от очереди на социальную аренду и получить субсидию на покупку жилья. "Думай, куда кликнуть". За что грозят миллионные штрафы

Бывает так, что основание, по которому гражданин был поставлен на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий, изменилось, или появилось другое дополнительное основание, о котором следует заявить.

"Предположим, в семье, признанной нуждающейся в жилом помещении, родился ребенок, заболевание которого указано в Перечне тяжелых форм заболеваний, и совместное проживание с которым в одной квартире, следовательно, невозможно. В этом случае гражданин с тяжелой формой хронического заболевания является субъектом права на внеочередное обеспечение жильем и может либо воспользоваться этим правом, либо дождаться общей очереди и улучшить жилищные условия всей семьи", — говорит Кучерук.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ЛЬГОТАХ

Оказавшись в непростой жизненной ситуации, стоит помнить и о том, что в качестве меры соцподдержки государство предоставляет льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг.

"Инвалидам и семьям с детьми-инвалидами предоставляется компенсация расходов на оплату услуг ЖКХ в размере 50%. При этом компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, потребление которых определяется по показаниям приборов учета, производится в пределах утвержденных нормативов", — говорит Кучерук.

Также инвалиды I и II группы имеют право на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Участникам ВОВ и ветеранам боевых действий компенсируют расходы на оплату услуг ЖКХ в размере 50% в порядке, установленном законодательством субъекта РФ.

Такой же льготой пользуются инвалиды боевых действий и инвалиды ВОВ.

В Москве многодетным семьям предоставляется ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов по оплате услуг.

"Для получения сведений о мерах соцзащиты разработаны специальные системы по предоставлению информации, в частности, через портал Госуслуг", — заключает эксперт.